Не буду участвовать в шоу: Порошенко отказался давать показания на допросе в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований по делу о госизмене и заявил, что сотрудничать со следствием не будет.

Порошенко отказался сотрудничать со следствием



Об этом заявил политик журналистам возле входа в ГБР.

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«Я точно не буду участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать какие-либо показания. Никакого сотрудничества с моей стороны не будет, потому что это только легитимизирует преступные действия Зеленского и Тататрова. Это будет принципиальная позиция», – заявил пятый президент.

Он также уточнил, что из-за допросов он не смог поехать на Донбасс, а из-за отсутствия загранпаспорт – за границу, где запланированы встречи с иностранными дипломатами.

«Намеренно для того, чтобы помешать моей политической деятельности, на прошлой неделе я должен был быть в НАТО, в Брюсселе для переговоров о военной помощи Украине, там же проходил Совет министров Евросоюза, где у меня были намечены несколько встреч с министрами иностранных дел Евросоюза для увеличения финансовой и оборонной помощи государству”, – пояснил нардеп.

Также он сообщил, что планировал на этой неделе попасть на фронт, чтобы передать оборонный комплекс видеонаблюдения бригадам, которые расположены у линии разграничения.

По информации ГБР, Порошенко также он отказался подписывать протокол.

Как ранее сообщали Власти:

Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.

Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.

Согласно решению суда, Порошенко избрана мера пресечения в виде личного обязательства, но при этом он обязан сдать украинский паспорт и загранпаспорт. Кроме того, ему запрещено выезжать за территорию Киева и Киевской области. Срок действия ограничений – до 19 марта 2022 года.

В свою очередь, Порошенко заявил, что изъятие паспортов и запрет на выезд за пределы Киевской области препятствует его политической деятельности, поэтому он обжалует свою меру пресечения.

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Тэги: Петр Порошенко, ГБР