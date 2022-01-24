Не буду участвовать в шоу: Порошенко отказался давать показания на допросе в ГБР
Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований по делу о госизмене и заявил, что сотрудничать со следствием не будет.
Об этом заявил политик журналистам возле входа в ГБР.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
«Я точно не буду участвовать в этом шоу. Я не буду участвовать и давать какие-либо показания. Никакого сотрудничества с моей стороны не будет, потому что это только легитимизирует преступные действия Зеленского и Тататрова. Это будет принципиальная позиция», – заявил пятый президент.
Он также уточнил, что из-за допросов он не смог поехать на Донбасс, а из-за отсутствия загранпаспорт – за границу, где запланированы встречи с иностранными дипломатами.
«Намеренно для того, чтобы помешать моей политической деятельности, на прошлой неделе я должен был быть в НАТО, в Брюсселе для переговоров о военной помощи Украине, там же проходил Совет министров Евросоюза, где у меня были намечены несколько встреч с министрами иностранных дел Евросоюза для увеличения финансовой и оборонной помощи государству”, – пояснил нардеп.
Также он сообщил, что планировал на этой неделе попасть на фронт, чтобы передать оборонный комплекс видеонаблюдения бригадам, которые расположены у линии разграничения.
По информации ГБР, Порошенко также он отказался подписывать протокол.
Как ранее сообщали Власти:
-
Порошенко объявили подозрение в госизмене. Оно касается поставок угля из временно оккупированных территорий.
-
Суд дал согласие на арест Порошенко с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
-
Печерский районный суд Киева в рамках дела о государственной измене Петра Порошенко постановил наложить арест на все имущество бывшего президента.
-
Согласно решению суда, Порошенко избрана мера пресечения в виде личного обязательства, но при этом он обязан сдать украинский паспорт и загранпаспорт. Кроме того, ему запрещено выезжать за территорию Киева и Киевской области. Срок действия ограничений – до 19 марта 2022 года.
-
В свою очередь, Порошенко заявил, что изъятие паспортов и запрет на выезд за пределы Киевской области препятствует его политической деятельности, поэтому он обжалует свою меру пресечения.