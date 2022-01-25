Сегодня Джонсон позвонит Путину, а завтра встретится с Зеленским
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня позвонит президенту РФ Владимиру Путину, а завтра, 1 февраля, посетит Украину.
Об этом сообщило Independent. Джонсон поговорит с Путиным сегодня во второй половине дня.
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По словам премьера, он намерен попросить Путина отойти от “края пропасти”.
“Любое вторжение в Украину, за пределы территорий, которые Россия захватила в 2014 году, будет абсолютной катастрофой для мира и прежде всего для России», – отметил Джонсон.
К премьер-министру во время однодневного визита в Киев присоединится министр иностранных дел Лиз Трусс.
Как сообщали Власти, правительство Великобритании готовит меры по улучшению санкционного законодательства в отношении России. По словам Лиз Трасс, уже на следующей неделе Великобритания готовит расширенные санкции против России из-за ситуации с Украиной.