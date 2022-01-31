Вслед за Данией: Финляндия в феврале снимет все COVID-ограничения

В понедельник, 31 января, премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия снимает все ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин.



Об этом сообщает Yle News.

С начала февраля ресторанам будет разрешено работать до 21:00. Подача алкоголя должна будет прекращаться не позднее 20:00 (сейчас она прекращается в 17:00).

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Бары будут по-прежнему закрываться в 18:00 и прекращать подачу алкоголя в 17:00.

Кроме того, откроют фитнес-залы и бассейны.

Также, как сказала премьер-министр на встрече с журналистами, с начала февраля отменяется пограничный контроль для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны. Ранее пограничный контроль действовал с весны 2020 года до лета 2021 года и был вновь введен в конце декабря после быстрого распространения штамма «Омикрон».

Ранее Власти писали, что Дания первой в Европе сняла все ограничения, введенные из-за пандемии.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Финляндия, пандемия COVID-19