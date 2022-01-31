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Главная » Мир » Экономика
23:45 31 Января 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден хочет договориться с Катаром о газе для Европы в случае санкций против РФ

В понедельник, 31 января, президент США Джо Байден проводит встречу с катарским эмиром Хамадом бин Халифом Аль Тани.

Катар готов часть объемов сжиженного газа перенаправить из Азии в Европу при посредничестве США.

Об этом сообщает Associated Press.

Байден рассчитывает на помощь Катара в преодолении энергетического кризиса в Европе, который может возникнуть в случае введения санкций против России.

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Агентство сообщает о «разработке планов на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия попытается отрезать Европу от поставок газа».

Однако по оценкам экспертов, Катару будет трудно восполнить дефицит газа, потому что «избыточного предложения нет». Катар уже работает на полную мощность, большая часть его поставок осуществляется по контрактам в Азию. Но даже если некоторых тихоокеанских союзников США – Индию, Японию и Южную Корею – уговорят перенаправить часть газа в Европу, это лишь «незначительно смягчит удар», отмечает агентство.

Евросоюз также ведет переговоры с Катаром на случай прекращения поставок газа из России.

«Мы должны быть готовы на случай, если дипломатия потерпит неудачу. Мы рассматриваем все варианты и сценарии, включая работу с партнерами, такими как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или прекратить поставки», – заявил в воскресенье, 30 января, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Ранее Власти писали, что, по мнению газеты The New York Times, санкции, которые официальные лица США угрожают ввести в отношении России, уничтожат российскую экономику.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, Катар, сжиженный газ
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