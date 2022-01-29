В Украину прибыл пятый самолет с военным грузом из США: что привез
В Киев прибыла очередная часть военной помощи от Соединенных Штатов – более 80 тонн патронов разного калибра.
Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.
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«Пятая птица в Киеве! Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки!» – написал министр.
Он также добавил, что в ближайшие дни из США прибудет еще один груз – оборонная амуниция для Вооруженных Сил Украины.
Как сообщали Власти, в конце декабря 2021 года администрация президента Байдена без лишнего шума санкционировала выделение Украине дополнительной помощи в размере $200 млн.
22 января в Украину из США прибыла первая партия военной помощи, а 25 января – третья.
В рамках последней партии, в частности, США передали Украине около 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin.
29 января в Украину прибыла четвертая партия военной помощи из США с боеприпасами различного калибра.