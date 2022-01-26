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09:20 01 Февраля 2022 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

Данилов заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения

Секретарь Совет национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выполнение Украиной минских соглашений приведет к разрушению страны.

Данилов высказался о невозможности выполнения Минских соглашений

Такое мнение он высказал в интервью  Associated Press. По мнению Данилова,  Украине необходимо пересмотреть мирное соглашение 2015 года.

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«Выполнение Минских соглашений означает разрушение страны. Когда они были подписаны под дулами российских пушек — а немцы и французы наблюдали за этим — всем здравомыслящим людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно», – сказал Данилов.

Он также предостерег Запад от давления на Украину с целью выполнения Минских соглашений, заявив, что это спровоцирует опасную нестабильность.

«Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в том виде, в каком они есть, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации, и Россия рассчитывает на это», – пояснил Секретарь СНБО.

Он также уточнил, что если Украина выполнит сделку, это позволит России требовать отмены западных санкций, которые зависели от прогресса в выполнении Минских соглашений.

Данилов призвал к переговорам по новому документу, который можно было бы реально реализовать, добавив, что он должен заставить «Путина просто отвести свои войска и танки назад».

Издание напомнило, что соглашение, которое было заключено при посредничестве Франции и Германии после череды украинских военных поражений, широко осуждалось украинской общественностью как предательство их национальных интересов. Зеленский и его чиновники неоднократно призывали к его модификации.

Москва решительно отказалась внести поправки в Минские соглашения и раскритиковала западных союзников Украины за неспособность побудить Украину выполнить свои обязательства.

Посланники России, Украины, Франции и Германии встретились в среду более восьми часов в Париже, чтобы обсудить пути выполнения Минских соглашений. Они не добились видимого прогресса, но договорились встретиться снова через две недели в Берлине.

Как сообщали Власти, политические советники лидеров стран Нормандской четверки после встречи в Париже впервые с 2019 года согласовали совместное коммюнике и договорились встретиться в Берлине.

Президент Украины заявил о поддержке выполнения Минских договоренностей через активизацию работы Нормандского формата.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Минские соглашения, Алексей Данилов
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