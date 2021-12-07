Украина одобрила кандидата на пост посла США: кто им станет
Киев одобрил выбор президентом Байденом Бриджит Бринк на должность посла США в Украине.
Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.
Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил кандидатуру Бриджит Бринк с украинскими официальными лицами в этом месяце во время своего визита в Киев.
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Президент США Джо Байден еще не объявил о своем решении.
Бриджит Бринк работает в Госдепартаменте США в течение 25 лет. Владеет русским и сербским языками. С августа 2019 года – посол США в Словакии.
Отметим, что должность посла США в Украине вакантна с момента отзыва Мари Йованович в мае 2019 года. С тех пор США в Украине представляют временно поверенные.
Ранее Власти писали, что Джо Байден определился с кандидатурой на должность американского посла в Украине.