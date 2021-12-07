Украина одобрила кандидата на пост посла США: кто им станет

Киев одобрил выбор президентом Байденом Бриджит Бринк на должность посла США в Украине.

Кандидатуру Бриджит Бринк уже обсудили с украинскими официальными лицами.



Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Госсекретарь Энтони Блинкен обсудил кандидатуру Бриджит Бринк с украинскими официальными лицами в этом месяце во время своего визита в Киев.

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Президент США Джо Байден еще не объявил о своем решении.

Бриджит Бринк работает в Госдепартаменте США в течение 25 лет. Владеет русским и сербским языками. С августа 2019 года – посол США в Словакии.

Отметим, что должность посла США в Украине вакантна с момента отзыва Мари Йованович в мае 2019 года. С тех пор США в Украине представляют временно поверенные.

Ранее Власти писали, что Джо Байден определился с кандидатурой на должность американского посла в Украине.

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Тэги: США, посол, Бриджит Бринк