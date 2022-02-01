Главная » Украина » Политика
09:31 01 Февраля 2022 38 Комментарии
Польша поставит в Украину ПЗРК «Гром», беспилотники и снаряды для ПВО
Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО, зенитно-ракетные комплексы “Гром” и беспилотные летательные аппараты.
Матеуш Моравецкий раскрыл подробности военной помощи Польши
Об передаче боеприпасов для систем ПВО заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat.
“Я не хотел бы сейчас говорить о конкретной спецификации. Например, там будут противовоздушные снаряды”, — сказал Солох.
В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Киеву могут быть переданы ПЗРК «Гром», беспилотники и боеприпасы.
Новость дополняется…
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРДанилов заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения
01.02.2022 09:20
ТОРСША получили ответ России по гарантиям безопасности
01.02.2022 08:46