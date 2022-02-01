Польша поставит в Украину ПЗРК «Гром», беспилотники и снаряды для ПВО

Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО, зенитно-ракетные комплексы “Гром” и беспилотные летательные аппараты.

Матеуш Моравецкий раскрыл подробности военной помощи Польши



Об передаче боеприпасов для систем ПВО заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире телеканала Polsat.

“Я не хотел бы сейчас говорить о конкретной спецификации. Например, там будут противовоздушные снаряды”, — сказал Солох.

В свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что Киеву могут быть переданы ПЗРК «Гром», беспилотники и боеприпасы.

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