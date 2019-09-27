Дания заявила о риске эскалации в Арктике из-за России и Китая
В новой Стратегии внешней политики и политики безопасности Дании говорится, что действия России и Китая в Арктике могут привести к военной эскалации.
Об этом пишет GamingDeputy.
«С ростом российского и военного присутствия, а также в связи с тем, что Китай называет себя приарктическим государством, возрастает риск военно-политической эскалации в Арктике и вокруг нее», – говорится в документе, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Дании.
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В документе подчеркивается, что Дания «готова защищать свой суверенитет и интересы».
Дания уже давно выражает беспокойство военной активностью России в Арктике. Как считает глава МИД Дании Йеппе Куфуд, расширение присутствия НАТО в Арктике можно приветствовать как «естественное развитие ситуации в свете новой динамики безопасности».
Как писали Власти, этой весной НАТО проведет крупнейшие с 1980-х годов учения в Арктике.