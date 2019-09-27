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Главная » Мир » Политика
10:35 01 Февраля 2022 Просмотров 475   КомментариевКомментарии

Дания заявила о риске эскалации в Арктике из-за России и Китая

В новой Стратегии внешней политики и политики безопасности Дании говорится, что действия России и Китая в Арктике могут привести к военной эскалации.

Дания уже давно выражает беспокойство военной активностью России в Арктике.

Об этом пишет GamingDeputy.

«С ростом российского и военного присутствия, а также в связи с тем, что Китай называет себя приарктическим государством, возрастает риск военно-политической эскалации в Арктике и вокруг нее», – говорится в документе, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Дании.

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В документе подчеркивается, что Дания «готова защищать свой суверенитет и интересы».

Дания уже давно выражает беспокойство военной активностью России в Арктике. Как считает глава МИД Дании Йеппе Куфуд, расширение присутствия НАТО в Арктике можно приветствовать как «естественное развитие ситуации в свете новой динамики безопасности».

Как писали Власти, этой весной НАТО проведет крупнейшие с 1980-х годов учения в Арктике.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Россия, Дания, Арктика
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