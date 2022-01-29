Читает в камере книгу: ГБР опровергло слухи о самоубийстве нацгвардейца Рябчука
Информация о самоубийстве арестованного нацгвардейца Артемия Рябчука, которого подозревают в расстреле людей в Днепре, не соответствует действительности.
Об этом заявили в ГБР.
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«Сегодня в информационном поле распространяется слух относительно самоубийства Артемия Рябчука, которого подозревают в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре. Данная информация полностью не соответствует действительности», – сказано в сообщении.
По информации ГБР, подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По информации Сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на момент запроса Рябчук находился в камере и читал книгу.
В Государственной уголовно-исполнительной службе сообщили, что Рябчук находится в камере не один.
«В камере он находится не один. У нас в системе ведется усиленное наблюдение за людьми, которые обмолвились о суициде. Учитывая, сколько людей он убил, то с ним работают психологи», – сообщили в ГУИС.
Ранее Власти сообщали:
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в Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.
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Расстрелявший сослуживцев в Днепре Артемий Рябчук служил в Нацгвардии с осени прошлого года и характеризовался положительно.
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Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, задержан в пригороде Днепра Подгородном.
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Президент Владимир Зеленский принес свои соболезнования родственникам погибших и настоял на прозрачном расследовании произошедшего.
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В Национальной гвардии Украины сообщили имена погибших в результате расстрела на заводе “Южмаш” в Днепре.
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Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе «Южмаш» в Днепре.
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Задержанному за расстрел нацгвардейцев Артемию Рябчуку сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве, дезертирстве и похищении оружия и боеприпасов.
Нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который расстрелял людей на заводе «Южмаш» в Днепре 27 января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 60 суток.