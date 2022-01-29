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16:32 01 Февраля 2022 Просмотров 97   КомментариевКомментарии

Читает в камере книгу: ГБР опровергло слухи о самоубийстве нацгвардейца Рябчука

Информация о самоубийстве арестованного нацгвардейца Артемия Рябчука, которого подозревают в расстреле людей в Днепре, не соответствует действительности.

Информация о самоубийстве Рябчука - фейк

Об этом заявили в ГБР.

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«Сегодня в информационном поле распространяется слух относительно самоубийства Артемия Рябчука, которого подозревают в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре. Данная информация полностью не соответствует действительности», – сказано в сообщении.

По информации ГБР, подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По информации Сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на момент запроса Рябчук находился в камере и читал книгу.

В Государственной уголовно-исполнительной службе сообщили, что Рябчук находится в камере не один.

«В камере он находится не один. У нас в системе ведется усиленное наблюдение за людьми, которые обмолвились о суициде. Учитывая, сколько людей он убил, то с ним работают психологи», – сообщили в ГУИС.

Ранее Власти сообщали:

  • в Днепре на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш» служащий Нацгвардии Украины открыл огонь из автомата по сослуживцам, а затем сбежал.

  • Расстрелявший сослуживцев в Днепре Артемий Рябчук служил в Нацгвардии с осени прошлого года и характеризовался положительно.

  • Нацгвардеец, расстрелявший сослуживцев на Южмаше, задержан в пригороде Днепра Подгородном.

  • Президент Владимир Зеленский принес свои соболезнования родственникам погибших и настоял на прозрачном расследовании произошедшего.

  • В Национальной гвардии Украины сообщили имена погибших в результате расстрела на заводе “Южмаш” в Днепре.

  • Командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе «Южмаш» в Днепре.

  • Задержанному за расстрел нацгвардейцев Артемию Рябчуку сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве, дезертирстве и похищении оружия и боеприпасов.

Нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который расстрелял людей на заводе «Южмаш» в Днепре 27 января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 60 суток.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: ГБР, расстрел людей в Днепре, артемий рябчук
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