Читает в камере книгу: ГБР опровергло слухи о самоубийстве нацгвардейца Рябчука

Информация о самоубийстве арестованного нацгвардейца Артемия Рябчука, которого подозревают в расстреле людей в Днепре, не соответствует действительности.

Информация о самоубийстве Рябчука - фейк



Об этом заявили в ГБР.

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«Сегодня в информационном поле распространяется слух относительно самоубийства Артемия Рябчука, которого подозревают в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре. Данная информация полностью не соответствует действительности», – сказано в сообщении.

По информации ГБР, подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По информации Сегодня со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на момент запроса Рябчук находился в камере и читал книгу.

В Государственной уголовно-исполнительной службе сообщили, что Рябчук находится в камере не один.

«В камере он находится не один. У нас в системе ведется усиленное наблюдение за людьми, которые обмолвились о суициде. Учитывая, сколько людей он убил, то с ним работают психологи», – сообщили в ГУИС.

Ранее Власти сообщали:

Нацгвардейцу Артемию Рябчуку, который расстрелял людей на заводе «Южмаш» в Днепре 27 января, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 60 суток.

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