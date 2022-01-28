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Главная » Мир » Политика
09:17 02 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Глава Пентагона собрался в Европу из-за ситуации с Украиной

В том месяце министр обороны США Ллойд Остин отправится в Европу, чтобы встретиться с союзниками по НАТО на фоне напряженности в отношениях с Россией.

Министр обороны США Ллойд Остин

Об этом сообщает Voice of America.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во вторник, 1 февраля, заявил, что Ллойд Остин примет участие в совещании министров обороны стран НАТО, организованном генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

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Мероприятие намечено на 16-17 февраля.

В Госдепартаменте США «однозначно» согласны, что пришла пора «начать укрепление восточного фланга НАТО» перед лицом угрозы со стороны России, поскольку дипломатический путь разрешения кризиса вокруг Украины пока не сработал.

Как писали Власти, в октябре прошлого года глава Пентагона прилетал с визитом в Киев и встречался с министром обороны Украины Андреем Тараном и президентом Владимиром Зеленским.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, Пентагон, Ллойд Остин
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