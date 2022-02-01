ФБР призвало спортсменов отказаться от личных смартфонов на Олимпиаде-2022

ФБР призвала спортсменов олимпийской сборной США и гостей Олимпиады-2022 отказаться от использования личных смартфонов, заменив их временными.

Федеральное бюро расследований предупредило о массовых кибератаках во время предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине. https://andro-news.com/news/fbr-rekomenduet-sportsmenam-otkazatsya-ot-lichnyh-smartfonov-na-.html ФБР рекомендует спортсменам отказаться от личных смартфонов на Олимпиаде-2022.



Об этом сообщает BBC News.

ФБР предупредило о возможности массовых кибератак во время предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине.

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В ФБР опасаются, что в смартфоны могут попасть программы-вымогатели, вирусы-шпионы и другое вредоносное ПО.

Сообщатся, что предупреждение ФБР последовало за аналогичным предупреждением от группы Citizen Lab, которая занимается вопросами кибербезопасности. Спортсмены и болельщики, которые едут в Пекин, должны загрузить специальное китайское приложение для мониторинга случаев COVID-19. По данным Citizen Lab, китайское приложение небезопасно, поскольку позволяет третьей стороне получить доступ к информации в смартфонах.

Национальные олимпийские комитеты в некоторых странах Запада также советуют своим спортсменам не пользоваться личными смартфонами в Китае.

Ранее Власти писали, что на Олимпиаде-2022 ввели жесткие ограничения для спортсменов, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

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Тэги: Олимпиада, ФБР, смартфоны, кибербезопасность