“Красная” зона сильно расширится: в Минздраве назвали области
В Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация, из-за чего некоторые области рискуют оказаться в «красной» карантинной зоне.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге.
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По словам Кузина, сразу шесть областей Украины рискуют оказаться в «красной» зоне карантина.
Речь идет о Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской и Сумской областях.
В этих областях наблюдаются высокие показатели по заболеваемости и госпитализации пациентов с коронавирусом.
Отметим, что сейчас в «красной» карантинной зоне находятся две области – Ивано-Франковская и Ривненская.
Как ранее сообщали Власти, в Украине могут ввести локдаун еще в семи областях.