НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
11:26 02 Февраля 2022 Просмотров 358   КомментариевКомментарии

“Красная” зона сильно расширится: в Минздраве назвали области

В Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация, из-за чего некоторые области рискуют оказаться в «красной» карантинной зоне.

Сейчас в "красной" карантинной зоне находятся две области - Ивано-Франковская и Ривненская

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

По словам Кузина, сразу шесть областей Украины рискуют оказаться в «красной» зоне карантина.

Речь идет о Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской и Сумской областях.

В этих областях наблюдаются высокие показатели по заболеваемости и госпитализации пациентов с коронавирусом.

Отметим, что сейчас в «красной» карантинной зоне находятся две области – Ивано-Франковская и Ривненская.

Как ранее сообщали Власти, в Украине могут ввести локдаун еще в семи областях.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: коронавирус, красная зона, кузин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
28.01.2022 13:08
Ляшко назвал шесть областей, которые рискуют перейти в “красную” зону
ТОР
21.01.2022 17:11
Ивано-Франковская область переходит в “красную” зону
ТОР
21.01.2022 14:48
До 60 тысяч больных в сутки: в Минздраве озвучили прогноз для вспышки “Омикрона”
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Украинский сурок Тимка III дал прогноз на весну

13:30 Украина

Ковидную тысячу будут платить подросткам с 14 лет: на что смогут потратить

13:30 Украина

Европа устала от коронавируса: какие ограничения в каких странах остались

12:23 Мир

2 февраля – день сурка: что это значит

10:43 Мир

В Киеве с пятого этажа выпал мужчина: компания выясняла отношения

09:04 Украина

Названы главные симптомы нового варианта “Омикрона” BA.2

14:34 Мир

Киев стал «оранжевым»: в Украине обновили карантинные зоны

11:48 Украина

Новый вариант “Омикрона” BA.2 вытесняет предыдущий: он более заразный и стойкий к вакцинам

10:56 Мир

Дания заявила о риске эскалации в Арктике из-за России и Китая

10:35 Мир

В Нью-Йорке с небоскреба выбросилась “Мисс США-2019”: оставила записку и пост в Instagram

20:37 Мир

В Швейцарии мужчина сменил пол, чтобы получать пенсию на год раньше

18:45 Мир

Новости | NetGameSlots.com