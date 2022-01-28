“Красная” зона сильно расширится: в Минздраве назвали области

В Украине продолжает ухудшаться эпидемиологическая ситуация, из-за чего некоторые области рискуют оказаться в «красной» карантинной зоне.

Сейчас в "красной" карантинной зоне находятся две области - Ивано-Франковская и Ривненская



Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин на брифинге.

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По словам Кузина, сразу шесть областей Украины рискуют оказаться в «красной» зоне карантина.

Речь идет о Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Одесской и Сумской областях.

В этих областях наблюдаются высокие показатели по заболеваемости и госпитализации пациентов с коронавирусом.

Отметим, что сейчас в «красной» карантинной зоне находятся две области – Ивано-Франковская и Ривненская.

Как ранее сообщали Власти, в Украине могут ввести локдаун еще в семи областях.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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