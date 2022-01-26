Ковидную тысячу будут платить подросткам с 14 лет: на что смогут потратить
Кабмин одобрил расширение программы «єПідтримка» на подростков, и добавил возможность тратить выплаты на сферу образования.
Об этом стало известно из трансляции заседания Кабинета Министров, которое проходило сегодня, 2 февраля.
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Теперь 1000 гривен за вакцинацию в рамках программы «єПідтримка» смогут получить подростки от 14 лет.
Кроме того, был расширен список сфер, на которые можно потратить выплаченную сумму.
Теперь в него входят товары и услуги в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.
Таким образом, выплату теперь можно потратить на:
- культурные мероприятия;
- сферу образования (в том числе оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений);
- спортивные услуги;
- внутренние пассажирские перевозки авиа и ж/д транспортом;
- приобретениt книг, печатных средств массовой информации;
- товарs спортивного назначения, школьныt принадлежности и канцелярские изделия;
- приобретение лекарственных средств (в возрасте от 60 лет).
Как ранее сообщали Власти, ковидной тысячей можно будет оплатить коммуналку: кого касается.