Ковидную тысячу будут платить подросткам с 14 лет: на что смогут потратить

Кабмин одобрил расширение программы «єПідтримка» на подростков, и добавил возможность тратить выплаты на сферу образования.

Также расширен список сфер, на которые можно потратить выплаченную сумму



Об этом стало известно из трансляции заседания Кабинета Министров, которое проходило сегодня, 2 февраля.

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Теперь 1000 гривен за вакцинацию в рамках программы «єПідтримка» смогут получить подростки от 14 лет.

Кроме того, был расширен список сфер, на которые можно потратить выплаченную сумму.

Теперь в него входят товары и услуги в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных средств массовой информации, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Таким образом, выплату теперь можно потратить на:

культурные мероприятия;

сферу образования (в том числе оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, питания в учебных заведениях, проживания в общежитиях учебных заведений);

спортивные услуги;

внутренние пассажирские перевозки авиа и ж/д транспортом;

приобретениt книг, печатных средств массовой информации;

товарs спортивного назначения, школьныt принадлежности и канцелярские изделия;

приобретение лекарственных средств (в возрасте от 60 лет).

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Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: образование, Выплаты, єПідтримка