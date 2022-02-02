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13:30 02 Февраля 2022 Просмотров 838   КомментариевКомментарии

Украинский сурок Тимка III дал прогноз на весну

Сурок предсказал Украине прохладную и нестабильную весну.

Между борщом с варениками и салом с черным хлебом сурок отдал предпочтение салу с хлебом

Об этом сообщает «Суспільне».

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2 февраля на биостанции в Гайдарах сурок Тимко III дал прогноз о том, какая будет весна в Украине. Судя по поведению сурка, весна в Украину хоть и придет вовремя, но будет относительно холодной и нестабильной.

«Несмотря на то, что Тимка не увидел свою тень, весна будет достаточно нестабильной. Говорит, что нас ожидают температурные колебания», — рассказывает соорганизатор мероприятия Надежда Токарская.

Бабак Тимко из Харьковщины дал прогноз на весну-2022

Сурку также предложили выбрать так называемое лучшее «блюдо-антистресс для украинцев». Между борщом с варениками и салом с черным хлебом сурок отдал предпочтение салу с хлебом.

«Идея этого праздника остается неизменной — привлечение внимания к биоразнообразию и сохранению украинской степи. 18-й раз мы на этом месте, я надеюсь, что мы соберемся здесь и в двадцатый, и в пятидесятый раз. Будут новые люди», — рассказывает Людмила Судьба.

Сурок выбирает между блюдами

«Бабак — это животное, которое живет в степи, питается травами, рядом со своей норой и прячется в норе, зимует в норе. И он такой кругленький и маленький, потому что должен набрать жир, чтобы перезимовать. И он такой пушистый, чтобы не Мы также живем в степи. Наш народ, наша культура связаны со степью. И след степи у нас, не в строении и физиологии, а в поведении. Мы сейчас на Слободской Украине, это лесостепь, где всегда можно было заниматься земледелием, оседлым, лесным, но сюда могли легко приходить представители культур кочевых», — сказал биолог Шабанов.

Как ранее сообщали Власти, 2 февраля – день сурка: что это значит.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: прогноз, весна, день сурка
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