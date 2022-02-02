Зеленский отреагировал на видео ДТП с Трухиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал публикацию скандального видео ДТП с народным депутатом от “Слуги народа” Александром Трухиным.
Свое мнение он высказал на брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
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По словам Зеленского, с ситуацией должны разобраться правоохранители.
«Насчет господина Трухина. Обнародовано видео. Я полностью поддерживаю реакцию Давида Арахамии, партии «Слуга народа». Думаю, что все единогласно поддерживают, чтобы уволить Трухина из партии. Это вопрос справедливости. Все должны быть равны, все должны отвечать за это», – заявил он.
При этом глава государства не смог определиться, совершил ли Трухин уголовное преступление или просто “проступок”.
Как сообщали Власти, опубликовано видео, на котором сразу после ДТП с шестью пострадавшими его виновник нардеп от “Слуги народа” Александр Трухин предлагал полицейским решить вопрос, прикрываясь знакомством с министром внутренних дел.
После обнародования скандального видео с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным руководство фракции потребовало его исключения.
Вскоре после этого Александра Трухина исключили из партии «Слуга Народа» после обнародования видео с места ДТП, в котором он участвовал еще в августе прошлого года.
Генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против нардепа от «Слуги народа» Александра Трухина.
В Государственном бюро расследований заявили, что не располагали до этого видео ДТП с нардепом от “Слуги народа” Александром Трухиным с камеры полицейского, которое опубликовали журналисты.