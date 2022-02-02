В Днепре маршрутка с пассажирами влетела в фуру: есть погибший

В Днепре произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

В полиции устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство



Об этом сообщает Полиция Днепропетровской области. Инцидент произошел 2 февраля, в 8 часов утра.

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В Днепре в районе дома №88 на ул. Передовой произошло смертельное ДТП с участием общественного транспорта. Столкнулись пассажирский микроавтобус «Mercedes Sprinter» и грузовик «DAF» с полуприцепом.

По предварительной версии, заднюю часть микроавтобуса вынесло на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с грузовиком.

В результате ДТП погиб 49-летний пассажир автобуса, еще один пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу.

В полиции устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство.

Как ранее сообщали Власти, в Днепре легковушка влетела в грузовик: тела погибших вырезали специнструментом.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: маршрутка, днепр, дтп, жертва