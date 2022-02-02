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14:10 02 Февраля 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Сигнал Москве: США подняли в небо сразу три “самолета Судного дня”

США в среду утром 2 февраля подняли в воздух сразу три воздушных командных пункта, так называемых “самолетов Судного дня”.

США подняли в небо три E-6B Mercury

Об этом сообщило РИА “Новости” со ссылкой на директора Французского центра исследований в области разведки (CF2R), бывшего высокопоставленного сотрудника французской разведки Эрика Денесе.

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«Этим утром наблюдалась очень необычная активность ВС США. Три самолета E-6B Mercury — воздушные командные пункты, предназначенные для ВМС США в рамках ядерного ответа, были одновременно подняты в воздух над территорией Соединенных Штатов», — сказал Денесе.

Он уточнил, что данные получены аналитиками с сайта Flightradar.

Самолеты Boeing E-6B Mercury ВМС США являются так называемым «самолетами Судного дня» — воздушными командными пунктами на случай отражения ядерного удара. По данным сайта отслеживания полетов Radarbox, такие самолеты поднимаются в воздух ежедневно.

По мнению эксперта, подняв в воздух сразу три воздушных судна одновременно, США могли показать Москве, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, в том числе их ядерные силы.

Как сообщали Власти, США и НАТО предложили России ряд уступок по вооружению и контролю за ним в Европе в обмен на деэскалацию ситуации вокруг Украины.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: США
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