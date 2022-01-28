В Госдуме РФ ждут провокаций на матче Украина – Россия в полуфинале Евро-2022 по футзалу

В России считают, что на футбольном матче между Украиной и Россией могут произойти провокации со стороны спортсменов.

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит с 19 января по 6 февраля в Нидерландах



Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом спортивного новостного агентства «СЭ».

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По словам российского депутата, украинские футболисты должны думать о футболе, а не о политических лозунгах. Свищев выразил надежду, что матч пройдет без скандалов.

«Независимо от наших политических разногласий матч России и Украины должен пройти только по спортивному принципу. Нам нужно сосредоточиться на игре с Украиной, не думать о том, на каком языке они говорят. Уверен, что футболисты общаются друг с другом, многие даже дружат. Не должно быть никакой политики и разногласий. Надеюсь, с таким же настроем выйдут и украинские футболисты, которые должны думать о футболе, а не о политических лозунгах. Я очень надеюсь, что матч пройдет без скандалов. Уверен, что футболисты обеих стран будут думать о футболе, о победе. В меньшей мере они будут думать, какая сегодня цена на газ», — сказал Свищев «СЭ».

Кроме того, российский депутат призвал правоохранителей Нидерландов усилить безопасность на предстоящем матче для избежания провокаций.

«Возможны некие провокации со стороны. Мы были свидетелями недавнего матча Даниила Медведева. Вся публика болела не столько за Надаля, сколько против русского игрока. К сожалению, оголтелый русофобский настрой докатился до спорта. Вероятно, в Амстердаме будут какие-то акты провокации. Здесь я очень надеюсь на организаторов чемпионата Европы. Они отвечают за порядок и безопасность. Если наши команды развести невозможно,

Чемпионат Европы по мини-футболу проходит с 19 января по 6 февраля в Нидерландах.

Как ранее сообщали Власти, Украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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