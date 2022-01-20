Оставил записку и ушел из дому: на Буковине вторую неделю ищут пропавшего парня

В Черновицкой области две недели не могут найти пропавшего 22-летнего парня.

Поиски будут продолжаться, пока молодого человека не найдут



Об этом сообщает «Суспільне».

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В Рукшине Черновицкой области две недели назад пропал 22-летний Игорь Паращук. Парень ушел из дома 19 января, оставив записку в которой шла речь об отношения с девушкой.

С собой он взял теплые вещи, термос и прибор, меряющий уровень сахара в крови – он нужен молодому человеку из-за сахарного диабета.

Спустя две недели розысков пропавшего, правоохранители не смогли найти ни единой зацепки касательно возможного места нахождения парня.

Сотрудники полиции осмотрели леса и заброшенные дома вблизи места, где его видели в последний раз. Там не нашли никаких признаков присутствия Игоря.

Сейчас отрабатывается версия, согласно которой парень уехал и находится в другой области. Поиски будут продолжаться, пока молодого человека не найдут.

Как ранее сообщали Власти, в Днепре случайно нашли женщину, которая пропала без вести 22 года назад.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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