НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
16:19 02 Февраля 2022 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Оставил записку и ушел из дому: на Буковине вторую неделю ищут пропавшего парня

В Черновицкой области две недели не могут найти пропавшего 22-летнего парня.

Поиски будут продолжаться, пока молодого человека не найдут

Об этом сообщает «Суспільне».

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В Рукшине Черновицкой области две недели назад пропал 22-летний Игорь Паращук. Парень ушел из дома 19 января, оставив записку в которой шла речь об отношения с девушкой.

С собой он взял теплые вещи, термос и прибор, меряющий уровень сахара в крови – он нужен молодому человеку из-за сахарного диабета.

Спустя две недели розысков пропавшего, правоохранители не смогли найти ни единой зацепки касательно возможного места нахождения парня.

Сотрудники полиции осмотрели леса и заброшенные дома вблизи места, где его видели в последний раз. Там не нашли никаких признаков присутствия Игоря.

Дом лесника, возле которого Игоря видели в последний раз

Сейчас отрабатывается версия, согласно которой парень уехал и находится в другой области. Поиски будут продолжаться, пока молодого человека не найдут.

Как ранее сообщали Власти, в Днепре случайно нашли женщину, которая пропала без вести 22 года назад.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Черновицкая область, розыск, пропал без вести
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.01.2022 12:18
Все школы в Черновицкой области переводят на дистанционку из-за вспышки COVID-19
ТОР
10.11.2021 10:15
Он думал, что умнее всех: в Австралии задержали самого разыскиваемого преступника
ТОР
24.11.2018 17:30
Женщина заявила о пропаже двух сыновей: одного нашли убитым, второго – живым
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Тихонечко в лес уйду: новое видео о ДТП с Трухиным взорвало сеть мемами и фотожабами

15:58 Украина

Украинский сурок Тимка III дал прогноз на весну

13:30 Украина

Ковидную тысячу будут платить подросткам с 14 лет: на что смогут потратить

13:30 Украина

Европа устала от коронавируса: какие ограничения в каких странах остались

12:23 Мир

2 февраля – день сурка: что это значит

10:43 Мир

В Киеве с пятого этажа выпал мужчина: компания выясняла отношения

09:04 Украина

Названы главные симптомы нового варианта “Омикрона” BA.2

14:34 Мир

Новый вариант “Омикрона” BA.2 вытесняет предыдущий: он более заразный и стойкий к вакцинам

10:56 Мир

Дания заявила о риске эскалации в Арктике из-за России и Китая

10:35 Мир

В Нью-Йорке с небоскреба выбросилась “Мисс США-2019”: оставила записку и пост в Instagram

20:37 Мир

В Швейцарии мужчина сменил пол, чтобы получать пенсию на год раньше

18:45 Мир

Новости | NetGameSlots.com