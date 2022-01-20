Оставил записку и ушел из дому: на Буковине вторую неделю ищут пропавшего парня
В Черновицкой области две недели не могут найти пропавшего 22-летнего парня.
Об этом сообщает «Суспільне».
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В Рукшине Черновицкой области две недели назад пропал 22-летний Игорь Паращук. Парень ушел из дома 19 января, оставив записку в которой шла речь об отношения с девушкой.
С собой он взял теплые вещи, термос и прибор, меряющий уровень сахара в крови – он нужен молодому человеку из-за сахарного диабета.
Спустя две недели розысков пропавшего, правоохранители не смогли найти ни единой зацепки касательно возможного места нахождения парня.
Сотрудники полиции осмотрели леса и заброшенные дома вблизи места, где его видели в последний раз. Там не нашли никаких признаков присутствия Игоря.
Сейчас отрабатывается версия, согласно которой парень уехал и находится в другой области. Поиски будут продолжаться, пока молодого человека не найдут.
Как ранее сообщали Власти, в Днепре случайно нашли женщину, которая пропала без вести 22 года назад.