“Дія” не подтягивает бустерный сертификат: что делать
В МОЗ ответили на вопросы связанные с отображением сертификатов о вакцинации в государственном приложении.
Ответы на вопросы пользователей, которые столкнулись с техническими проблемами опубликовали на странице МОЗ в Facebook.
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В МОЗ выделили три основных вопроса по поводу отображения в приложении «Дія» сертификатов о бустерной вакцинации.
Что делать если COVID-сертификат не появился?
Ответ: сертификат о бустерной вакцинации не появится в приложении автоматически, для этого нужно подать запрос на получение сертификата во вкладке «Услуги».
Что делать если сертификат не подтягивается после запроса?
Ответ: возможно ваши данные неправильно записали во время проведения вакцинации. Необходимо обратиться в то место, где делали вакцину и перепроверить правильность личных данных.
Почему в приложении отображается два сертификата, один из которых с уменьшенным сроком действия?
Ответ: после бустерной вакцинации в приложении будут отображаться два сертификата. Уменьшение срока действия произошло из-за сокращения срока годности сертификатов в Украине с 19 января.
Как ранее сообщали Власти, почему не все могут сгенерировать COVID-сертификаты в «Дии».