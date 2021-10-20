“Дія” не подтягивает бустерный сертификат: что делать

В МОЗ ответили на вопросы связанные с отображением сертификатов о вакцинации в государственном приложении.

Чтобы получить сертификат о бустерной вакцинации, достаточно отправить запрос на портале или в приложении «Дія»



Ответы на вопросы пользователей, которые столкнулись с техническими проблемами опубликовали на странице МОЗ в Facebook.

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В МОЗ выделили три основных вопроса по поводу отображения в приложении «Дія» сертификатов о бустерной вакцинации.

Что делать если COVID-сертификат не появился?

Ответ: сертификат о бустерной вакцинации не появится в приложении автоматически, для этого нужно подать запрос на получение сертификата во вкладке «Услуги».

Что делать если сертификат не подтягивается после запроса?

Ответ: возможно ваши данные неправильно записали во время проведения вакцинации. Необходимо обратиться в то место, где делали вакцину и перепроверить правильность личных данных.

Почему в приложении отображается два сертификата, один из которых с уменьшенным сроком действия?

Ответ: после бустерной вакцинации в приложении будут отображаться два сертификата. Уменьшение срока действия произошло из-за сокращения срока годности сертификатов в Украине с 19 января.

Как ранее сообщали Власти, почему не все могут сгенерировать COVID-сертификаты в «Дии».

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: моз, Дія, COVID-сертификат, бустерная вакцинация