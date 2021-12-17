Главу «Голоса» Киру Рудик вызвали на допрос в ГБР
Дело касается деятельности партии «Голос» в 2020 году.
Об этом глава фракции «Голос» Кира Рудик рассказала у себя на странице в Facebook.
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По словам Рудник, основание для открытия дела ГБР якобы нашло в интернете, а ее допрос является очевидным политическим преследованием.
«ДБР открыло дело, основываясь на «данных из открытых источников». То есть «в Интернете написали – чего бы дело не открыть?» – это и есть логика ДБР. Это как с другими делами против оппозиционеров. Доказательства есть? Нет. Но в Интернете говорят, что есть», — пишет Рудик.
Глава «Голоса» отметила, что именно под ее руководством партия стала оппозиционной, из-за чего ее и преследуют.
«Голос под моим руководством стал последовательно оппозиционной политической партией, и это единственная мотивация для того, чтобы против нас Банковая включила все доступные инструменты давления: ДБР и карманные суды», — пишет Рудик.
Касательно дела, по поводу которого Рудик и вызывается на допрос на данный момент ничего неизвестно. Вот что по этому поводу говорит глава «Голоса»:
«Дело было открыто в конце 2021 года, когда мы остро критиковали власть за бездействие в сфере безопасности, экономики, бездействие в противодействии коронавирусу».
Рудик отметила, что не собирается подвергаться давлению со стороны властей и пообещала и дальше отставить свои позиции.
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