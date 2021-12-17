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16:52 02 Февраля 2022 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Главу «Голоса» Киру Рудик вызвали на допрос в ГБР

Дело касается деятельности партии «Голос» в 2020 году.

Глава "Голоса" отметила, что именно под ее руководством партия стала оппозиционной, из-за чего ее и преследуют

Об этом глава фракции «Голос» Кира Рудик рассказала у себя на странице в Facebook.

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По словам Рудник, основание для открытия дела ГБР якобы нашло в интернете, а ее допрос является очевидным политическим преследованием.

«ДБР открыло дело, основываясь на «данных из открытых источников». То есть «в Интернете написали – чего бы дело не открыть?» – это и есть логика ДБР. Это как с другими делами против оппозиционеров. Доказательства есть? Нет. Но в Интернете говорят, что есть», — пишет Рудик.

Глава «Голоса» отметила, что именно под ее руководством партия стала оппозиционной, из-за чего ее и преследуют.

«Голос под моим руководством стал последовательно оппозиционной политической партией, и это единственная мотивация для того, чтобы против нас Банковая включила все доступные инструменты давления: ДБР и карманные суды», — пишет Рудик.

Касательно дела, по поводу которого Рудик и вызывается на допрос на данный момент ничего неизвестно. Вот что по этому поводу говорит глава «Голоса»:

«Дело было открыто в конце 2021 года, когда мы остро критиковали власть за бездействие в сфере безопасности, экономики, бездействие в противодействии коронавирусу».

Рудик отметила, что не собирается подвергаться давлению со стороны властей и пообещала и дальше отставить свои позиции.

Как ранее сообщали Власти, во фракции «Голос» сменилось руководство: что произошло и почему.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: голос, рудник
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