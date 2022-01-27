Стрельба в Киеве на Владимирской: в полиции раскрыли подробности

В полиции открыли уголовное производство по факту стрельбы и драки возле одного из столичных обменников.

С задержанными проводят беседы следователи. Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве



Об этом сообщает Полиция Киева.

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В результате потасовки возле обменника в Киеве на улице Владимирской два человека госпитализированы в больницу, а четырнадцать человек доставлены в районное управление полиции.

По предварительным данным между активистами и работниками заведения возник конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате стрельбы никто не пострадал.

С задержанными проводят беседы следователи. Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве.

Продолжаются следственные действия.

Как ранее сообщали Власти, В Киеве на Владимирской возле обменника снова стреляли.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Киев, полиция, стрельба, обменник