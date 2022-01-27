Стрельба в Киеве на Владимирской: в полиции раскрыли подробности
В полиции открыли уголовное производство по факту стрельбы и драки возле одного из столичных обменников.
Об этом сообщает Полиция Киева.
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В результате потасовки возле обменника в Киеве на улице Владимирской два человека госпитализированы в больницу, а четырнадцать человек доставлены в районное управление полиции.
По предварительным данным между активистами и работниками заведения возник конфликт, который перерос в драку. В ходе потасовки участники конфликта произвели несколько предупредительных выстрелов из оружия. В результате стрельбы никто не пострадал.
С задержанными проводят беседы следователи. Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве.
Продолжаются следственные действия.
Как ранее сообщали Власти, В Киеве на Владимирской возле обменника снова стреляли.