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17:53 02 Февраля 2022 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

В Кропивницком прогремел мощный взрыв в многоэтажке: есть погибший и пострадавшие

В Кропивницком Кировоградской области произошел взрыв газа с последующим возгоранием в квартире девятиэтажки, три человека травмированны, один погиб.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Кировоградской области. Инцидент произошел в квартире на втором этаже 9-этажного жилого дома по улице Попова.

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О пожаре спасателям сообщили в  15:59.

По данным чрезвычайников, в результате трагедии погиб один человек и пострадали трое. Двое из них – дети. При этом пожарные спасли десять жильцов дома.

В 16:44 пожар был локализовали на площади 60 квадратных метров, а в 17:03 – ликвидирован.

Пожарные спасли 10 жильцов дома

Пожарные спасли 10 жильцов дома

В сообщении отмечено, что разрушений несущих конструкций нет.

Взрыв и возгорание произошли на втором этаже девятиэтажки

Взрыв и возгорание произошли на втором этаже девятиэтажки


Как сообщали Власти, в Запорожье 28 января в многоквартирном доме произошел взрыв газа, один человек погиб, двое пострадали.

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