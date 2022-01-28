В Италии в ближайшее время ослабят карантинные ограничения

Премьер-министр Марио Драги заявил в среду, 2 февраля, что Италия скоро объявит об отмене карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

Итальянский карабинер проверяет Green Pass у посетителей кафе.



Это связано с тем, что распространение штамма «Омикрон» начало замедляться, сообщает Reuters.

Многие ограничения, в том числе на транспорте, в барах и ресторанах, уже сняты для привитых, но для непривитых – остаются. Ношение масок по-прежнему обязательно.

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В среду правительство также приняло решение ослабить карантинные органичения в школах для привитых учеников.

Отмечается, что государственная кампания по вакцинации в Италии была в целом успешной: более 80% людей получили две прививки, а более 57% получили третью бустерную дозу.

Ранее министр здравоохранения Роберто Сперанца подписал приказ, в котором говорится, что приезжающим в Италию из стран ЕС потребуется только документ о вакцинации, или справка о перенесенной болезни, или отрицательный результат теста.

Ранее Власти писали, что больницы Италии переполнены пожилыми людьми, и в большинство из них – невакцинированные.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Италия, карантин, пандемия COVID-19