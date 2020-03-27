НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
11:35 03 Февраля 2022 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Красноярском крае России пассажиры выпрыгивали из электрички в метровые сугробы. Видео

В одном из российских сел из-за неубранного снега пассажиры электрички были вынуждены прыгать с поезда в снежные сугробы.

В администрации оправдываются, мол рабочие попросту не успевали чистить большое количество снега

Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В селе Гойтх Туапсинского района (Россия) проживает всего 450 человек, несмотря на это к населенному пункту регулярно ходят электропоезда.

Накануне станцию сильно замело, а прибывшие на электричке местные жители столклись с серьезным препятствием – на выходе из электропоезда их ждал не пирон, а метровые снежные сугробы.

Чтобы покинуть электропоезд, людям пришлось буквально нырять в сугробы.

«Прыгали прямо в сугробы, – говорит Марина, которая возвращалась домой на ночной электричке. – Но ничего, вышла на дорогу, отряхнулась», — рассказывает местная жительница.

После того как запись быстро распространилась по СМИ и соцсетям, станцию оперативно почистили, сугробы убрали.

В администрации оправдываются, мол рабочие попросту не успевали чистить большое количество снега.

«Перрон и платформу чистили, но снега падало так много, что рабочие просто не успевали…это были дни, когда на наш край обрушилось рекордное количество осадков. То есть само видео записано не сегодня и не вчера, сейчас уже такого снега и близко нет», — рассказала администрация станции.

Позже в РЖД принесли официальные извинения пассажирам.

«Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства. Холдинг «РЖД» предпримет все необходимые меры для недопущения такой ситуации в будущем», — говорится в заявлении «РЖД».

Как ранее сообщали Власти, на Ривненщине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком: машиниста доставали со специнструментом.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, поезд, РЖД, непогода, сугробы
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.03.2020 13:34
В РФ из Украины пустят еще один поезд с россиянам
ТОР
15.11.2017 10:10
Россия запустила пассажирские поезда в обход Украины
ТОР
05.07.2017 14:09
В России проводница заставила пассажиров прыгать из вагона на полном ходу вместе с багажом
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Названы восемь симптомов “Омикрона”, которые появляются в первые дни болезни

10:16 Мир

В Аргентине – массовое отравление некачественным кокаином: 17 погибших

09:26 Мир

Ляшко назвал девять областей, которые могут отправить в “красную” зону на днях

06:32 Украина

Россия может применить тактическое ядерное оружие против сил НАТО, – СМИ

00:41 Мир

Тихонечко в лес уйду: новое видео о ДТП с Трухиным взорвало сеть мемами и фотожабами

15:58 Украина

Украинский сурок Тимка III дал прогноз на весну

13:30 Украина

Ковидную тысячу будут платить подросткам с 14 лет: на что смогут потратить

13:30 Украина

Европа устала от коронавируса: какие ограничения в каких странах остались

12:23 Мир

2 февраля – день сурка: что это значит

10:43 Мир

В Киеве с пятого этажа выпал мужчина: компания выясняла отношения

09:04 Украина

Названы главные симптомы нового варианта “Омикрона” BA.2

14:34 Мир

Новости | NetGameSlots.com