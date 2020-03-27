В Красноярском крае России пассажиры выпрыгивали из электрички в метровые сугробы. Видео

В одном из российских сел из-за неубранного снега пассажиры электрички были вынуждены прыгать с поезда в снежные сугробы.

В администрации оправдываются, мол рабочие попросту не успевали чистить большое количество снега



Об этом сообщает «Комсомольская правда».

В селе Гойтх Туапсинского района (Россия) проживает всего 450 человек, несмотря на это к населенному пункту регулярно ходят электропоезда.

Накануне станцию сильно замело, а прибывшие на электричке местные жители столклись с серьезным препятствием – на выходе из электропоезда их ждал не пирон, а метровые снежные сугробы.

Чтобы покинуть электропоезд, людям пришлось буквально нырять в сугробы.

«Прыгали прямо в сугробы, – говорит Марина, которая возвращалась домой на ночной электричке. – Но ничего, вышла на дорогу, отряхнулась», — рассказывает местная жительница.

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После того как запись быстро распространилась по СМИ и соцсетям, станцию оперативно почистили, сугробы убрали.

В администрации оправдываются, мол рабочие попросту не успевали чистить большое количество снега.

«Перрон и платформу чистили, но снега падало так много, что рабочие просто не успевали…это были дни, когда на наш край обрушилось рекордное количество осадков. То есть само видео записано не сегодня и не вчера, сейчас уже такого снега и близко нет», — рассказала администрация станции.

Позже в РЖД принесли официальные извинения пассажирам.

«Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства. Холдинг «РЖД» предпримет все необходимые меры для недопущения такой ситуации в будущем», — говорится в заявлении «РЖД».

Как ранее сообщали Власти, на Ривненщине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком: машиниста доставали со специнструментом.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, поезд, РЖД, непогода, сугробы