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12:24 03 Февраля 2022 Просмотров 26   КомментариевКомментарии

Под Одессой легковушка сбила шлагбаум и влетела под поезд: водитель погиб

В Одесской области легковой автомобиль врезался в поезд на железнодорожном переезде.

Все, что осталось от автомобиля после столкновения с поездом

Об этом сообщает Полиция Одесской области. ДТП произошло сегодня, 3 февраля.

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На одном из железнодорожных переездов расположенных недалеко от Одессы произошло серьезное ДТП.

24-летний водитель «Opel» подъезжая к железнодорожному переезду не только проигнорировал предупреждающие сигналы о приближающемся поезде, но и превысил скорость, сбил шлагбаум и врезался прямо в движущийся через переезд поезд.

В результате столкновения водитель получил травмы несовместимые с жизнью, скончавшись на месте происшествия.

Последствия столкновения автомобиля с грузовым поездом

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП.

Поврежденный автомобилем шлагбаум

Как ранее сообщали Власти, на Ривненщине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком: машиниста доставали со специнструментом.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: дтп, поезд, жертва
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