Под Одессой легковушка сбила шлагбаум и влетела под поезд: водитель погиб
В Одесской области легковой автомобиль врезался в поезд на железнодорожном переезде.
Об этом сообщает Полиция Одесской области. ДТП произошло сегодня, 3 февраля.
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На одном из железнодорожных переездов расположенных недалеко от Одессы произошло серьезное ДТП.
24-летний водитель «Opel» подъезжая к железнодорожному переезду не только проигнорировал предупреждающие сигналы о приближающемся поезде, но и превысил скорость, сбил шлагбаум и врезался прямо в движущийся через переезд поезд.
В результате столкновения водитель получил травмы несовместимые с жизнью, скончавшись на месте происшествия.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП.
Как ранее сообщали Власти, на Ривненщине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком: машиниста доставали со специнструментом.