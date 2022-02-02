Под Одессой легковушка сбила шлагбаум и влетела под поезд: водитель погиб

В Одесской области легковой автомобиль врезался в поезд на железнодорожном переезде.

Все, что осталось от автомобиля после столкновения с поездом



Об этом сообщает Полиция Одесской области. ДТП произошло сегодня, 3 февраля.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

На одном из железнодорожных переездов расположенных недалеко от Одессы произошло серьезное ДТП.

24-летний водитель «Opel» подъезжая к железнодорожному переезду не только проигнорировал предупреждающие сигналы о приближающемся поезде, но и превысил скорость, сбил шлагбаум и врезался прямо в движущийся через переезд поезд.

В результате столкновения водитель получил травмы несовместимые с жизнью, скончавшись на месте происшествия.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП.

Как ранее сообщали Власти, на Ривненщине пассажирский поезд столкнулся с грузовиком: машиниста доставали со специнструментом.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: дтп, поезд, жертва