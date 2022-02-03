Как выбрать матрас, чтобы высыпаться и спина не болела

Когда люди задумываются о том, чтобы сменить матрас? Чаще всего — когда регулярно не высыпаются, а после пробуждения ощущают дискомфорт в спине, реже — если переезжают или делают ремонт. В этой статье мы расскажем

Когда люди задумываются о том, чтобы сменить матрас? Чаще всего — когда регулярно не высыпаются, а после пробуждения ощущают дискомфорт в спине, реже — если переезжают или делают ремонт. В этой статье мы расскажем, какие матрасы существуют и на что, кроме размера, стоит обратить внимание при их выборе.

Пружинные матрасы и их виды

Это самое распространенное решение. По статистике, такую модель предпочитают около 80% покупателей. Внутри блока установлены стальные пружины различной толщины. Их количество влияет на способность распределения веса и срок службы спального места (чем больше, тем лучше). Стоит обратить внимание и на способ установки пружин, от этого зависят основные характеристики матраса.

Сегодня производители предлагают:

Блоки с зависимыми пружинами (также известны под названием «Боннель»). Все металлические элементы конструкции связаны между собой, и если надавить на один, то прогнутся и остальные. Процесс будет неравномерным. Хотя жесткость матраса довольно высокая, под поясницей и грудью он прогнется сильнее, чем в зоне головы или ног. Рано или поздно это может вызвать дискомфорт. Людям, которые испытывают проблемы со спиной, такой блок вряд ли понравится. А вот к преимуществам матрасов «Боннель» относят их способность выдерживать большой вес и доступную стоимость. В онлайн-магазинах есть предложения от 1200 гривен. Конструкции с независимыми пружинами Pocket Spring. В этом случае каждый структурный элемент блока находится в отдельном чехле, поэтому ложе прогибается только там, где нужно, и не скрипит (даже со временем). Это хорошее решение для поддержки правильного положения спины. Блок хорошо пропускает воздух, ночью вы не вспотеете. Однако движения матрас поглощает не очень хорошо. Если не хотите просыпаться из-за шевелений партнера, выбирайте модель со специальной прослойкой поверх пружин. Цена Pocket Spring выше, предложения стартуют от 2400 гривен.

Магазин матрасов также предлагает блоки с усиленными пружинами и многозонные матрасы. Первые представляют собой независимые пружинные конструкции повышенной прочности, защищенные слоем термовойлока (усиливает износостойкость и значительно продлевает срок эксплуатации), латексированной пеной (снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат и сердце) и другими инновационными материалами. Вторые — состоят из разных пружин, что гарантирует лучшую поддержку. Если вам сложно сделать выбор, попробуйте обратиться к консультанту. Подробные ответы на все вопросы можно получить онлайн.

Беспружинные матрасы

Они состоят из нескольких наполнителей в разной комбинации. Чаще всего используются пенополиуретан и другие пеноблоки, искусственный латекс, кокосовая койра, термоволокно, микрокомпозит и другие материалы. Для обеспечения нужной жесткости и достижения наилучших свойств матраса их укладывают слоями.

В этой категории представлены модели, которые можно сворачивать и при необходимости хранить в рулоне, а также классические. Количество предложений с пометкой «ортопедические» впечатляет. Высота аксессуара бывает разной. Есть предложения от 5 см, есть высокие — 30–35 см. Стоимость — от 1000 гривен.

Какие еще бывают матрасы

Перед покупкой стоит обратить внимание не только на наличие или отсутствие пружин, но и на другие параметры. Например, сезонность. Модели «2 сезона» можно переворачивать: с одной стороны находятся материалы, которые удерживают тепло и согревают в холодное время года, с другой — те, что обеспечивают вентиляцию. Также существуют матрасы, жесткость которых с разных сторон будет неодинакова. Это отличное решение не только для детей (до 2 лет им показано жесткое спальное место), но и для многих взрослых.

Если вы спите на диване или вас перестала удовлетворять жесткость матраса, но к радикальной замене вы не готовы, обратите внимание на топперы. Это беспружинные наматрасники высотой до 7 см, предназначенные для использования поверх основного блока. Единственное неудобство — чтобы хранить топпер, когда вы им не пользуетесь, нужно место.

Обратите внимание на защитный чехол. Это аксессуар, который защитит спальное место от влаги, пятен, преждевременного износа. К основному блоку он крепится при помощи резинки. Фиксация надежная, наматрасник не скользит. Главное, подобрать соответствующие размеры.

Так какой же матрас выбрать? Однозначно ответить сложно. Если речь о пружинах, то под контуры тела лучше подстраивается Pocket Spring. Это решение считается прогрессивным. Однако недостатки «Боннель» могут быть компенсированы за счет дополнительных слоев наполнителей. Беспружинные модели тоньше. Количество наполнителей огромно, многие из них «запоминают» форму тела. А еще их удобнее транспортировать (например, при переезде).