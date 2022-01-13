Минюст сообщил, когда огласят список украинских олигархов

Список украинских олигархов обещают опубликовать уже в мае.

Ключевая цель закона об олигархах – не загнать их в рамки ограничений, а побуждать добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом



Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

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СНБО внесет первые имена в список украинских олигархов уже в конце мая. В список попадут предприниматели соответствующие следующим признакам:

наличие значительных денежных активов;

монополия на отдельном рынке товаров;

участие в политической жизни Украины;

наличие подконтрольных медиаресурсов.

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, вышеперечисленные признаки легко проверяются любым заинтересованным лицом.

Министр напомнил, что ключевая цель закона об олигархах – не загнать их в рамки ограничений, а побуждать добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом.

Поэтому у рискующих попасть в список есть еще более 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере от одного из признаков, определяющих лицо как олигарха.

Как ранее сообщали Власти, Зеленский подписал закон об олигархах.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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