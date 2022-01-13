Минюст сообщил, когда огласят список украинских олигархов
Список украинских олигархов обещают опубликовать уже в мае.
Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
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СНБО внесет первые имена в список украинских олигархов уже в конце мая. В список попадут предприниматели соответствующие следующим признакам:
- наличие значительных денежных активов;
- монополия на отдельном рынке товаров;
- участие в политической жизни Украины;
- наличие подконтрольных медиаресурсов.
По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, вышеперечисленные признаки легко проверяются любым заинтересованным лицом.
Министр напомнил, что ключевая цель закона об олигархах – не загнать их в рамки ограничений, а побуждать добровольно отойти от злоупотреблений своим статусом.
Поэтому у рискующих попасть в список есть еще более 3 месяцев для того, чтобы по собственной инициативе избавиться по крайней мере от одного из признаков, определяющих лицо как олигарха.
Как ранее сообщали Власти, Зеленский подписал закон об олигархах.