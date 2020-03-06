Кира Рудик вернулась с допроса в ГБР и раскрыла суть дела

Глава фракции «Голос» вернулась после двухчасового допроса в ГБР.

Рудик в очередной раз заявила, что дело сфабриковано и является частью преследования оппозиции за ее риторику



Об этом сообщается на официальном сайте партии «Голос».

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Лидер партии «Голос» Кира Рудик вызвали на допрос по делу о возможной растрате средств партией. О какой именно суме идет речь в ГБР не сообщили, однако, по словам Рудик, обсуждалась деятельность партии только за 2020 год.

«Это дело, которое открыло ДБР по поводу возможной растраты средств политической партией «Голос», хотя партия об этом никогда не заявляла. Бюро отказалось предоставлять нам документы, которые показали бы, на основании чего это дело открыто. Это еще раз подтверждает, что дело сфабриковано, а в стране работает телефонное право и не работает правосудие», – заявила Кира Рудик.

Глава «Голоса» также отметила, что открытое ГБР дело основывается на расследовании НАПК, однако по ее словам «происходящее в ДБР не имеет ничего общего с объективной реальностью».

Следующий допрос Рудик состоится 10 февраля в 9:00. Глава «Голоса» считает, что таким образом власть оказывает давление на оппозицию.

Рудик в очередной раз заявила, что дело сфабриковано и является частью преследования оппозиции за ее риторику.

Как ранее сообщали Власти, главу «Голоса» Киру Рудик вызвали на допрос в ГБР.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: голос, допрос, ГБР, дбр, рудик