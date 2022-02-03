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14:56 03 Февраля 2022 Просмотров 10   КомментариевКомментарии

НАБУ объявило в розыск нардепа от “Слуги народа” Кузьминых

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск народного депутата Украины Сергея Кузьминых, разоблаченного на получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды.

"Слугу народа" Кузьминых объявили в розыск

Об этом сообщили в НАБУ. В бюро пояснили, что такое решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства и укрывательство от детективов НАБУ.

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“Хотя подозреваемому должным образом сообщили заранее о датах, времени и месте запланированных процессуальных действий, повестки о вызове народный избранник проигнорировал”, – сказано в сообщении.

Также в НАБУ рассказали, что 31 января 2022 года адвокат Кузьминых сообщила по телефону следствию, что депутат находится в учреждении здравоохранения и на вызов не прибудет.

Однако ни сам нардеп, ни его защитник не смогли сообщить, в каком именно медучреждении находится подозреваемый.

“Таким образом, действия подозреваемого относительно уклонения от явки и не уведомления о месте своего нахождения носят характер укрывательства от органов досудебного расследования, таким образом является безусловным основанием для объявления его в розыск”, – отметили в бюро.

Напомним, что нардеп разоблачен «на горячем» 28 января 2022 года. 31 января 2022 года Генеральным прокурором подписано уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины указанному народному депутату.

Как сообщали Власти, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали народного депутата от «Слуги народа» Сергея Кузьминых при получении взятки.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в совершении уголовного преступления Сергею Кузьминых.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: НАБУ, слуга народа, Сергей Кузьминых
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