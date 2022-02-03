В студенческих чатах университета Шевченко обсуждают развратные переписки ректора Бугрова со студентками

В сети и внутренних чатах студентов КНУ им. Шевченко разошлись развратные переписки со студентами ректора вуза Владимира Бугрова.

Из них следует, что ректор состоит в интимных отношениях с несколькими студентками и преподавателями университета, организовывает с ними встречи на постоянной основе, часто приглашает к себе по две или три девочки сразу.

Со своими интимными партнёршами Бугров обсуждает и вопросы университета, и преподавателей, и кадровые решения.

В одной из переписок с Марией Горбань Бугров даже пытался склонить девушку к тому, чтобы к их интимным встречам присоединилась мама студентки.

В личных чатах со студентками Бугров отправляет свои интимные фотографии и откровенно описывает свои сексуальные желания.

В том, что вся эта информация публичная (а она по нашим данным исходит от правоохранительных органов) администрация университета судя по всему попытается обвинить студентов.

В частности в телеграмм-канале «Червоний губер.Інше» недавно появилось сообщение следующего характера:

«У відповідь на численні звернення та звинувачення з боку керівництва КНУ імені Т.Шевченка повідомляю, що ані я, ані моя команда не мають відношення до компроментуючої публікації у мережі приватних листувань ректора Бугрова зі студентками та співробітницями Університету».

Редакция публикует часть полученных скринов переписки от анонимного источника и предупреждает о том, что это контент только для 18+.

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