В студенческих чатах университета Шевченко обсуждают развратные переписки ректора Бугрова со студентками
В сети и внутренних чатах студентов КНУ им. Шевченко разошлись развратные переписки со студентами ректора вуза Владимира Бугрова.
Из них следует, что ректор состоит в интимных отношениях с несколькими студентками и преподавателями университета, организовывает с ними встречи на постоянной основе, часто приглашает к себе по две или три девочки сразу.
Со своими интимными партнёршами Бугров обсуждает и вопросы университета, и преподавателей, и кадровые решения.
В одной из переписок с Марией Горбань Бугров даже пытался склонить девушку к тому, чтобы к их интимным встречам присоединилась мама студентки.
В личных чатах со студентками Бугров отправляет свои интимные фотографии и откровенно описывает свои сексуальные желания.
В том, что вся эта информация публичная (а она по нашим данным исходит от правоохранительных органов) администрация университета судя по всему попытается обвинить студентов.
В частности в телеграмм-канале «Червоний губер.Інше» недавно появилось сообщение следующего характера:
«У відповідь на численні звернення та звинувачення з боку керівництва КНУ імені Т.Шевченка повідомляю, що ані я, ані моя команда не мають відношення до компроментуючої публікації у мережі приватних листувань ректора Бугрова зі студентками та співробітницями Університету».
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