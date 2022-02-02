В Луцке ребенок застрял в батарее на кухне: доставали спасатели

Ребенок застрял в горячей батарее отопления, родителям пришлось вызывать спасателей.

Мальчик не пострадал



Об этом сообщает ГУ ГСЧС Волынской области. Инцидент произошел сегодня утром, 3 февраля в 10:40.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В службу спасения Лука поступило сообщение от обеспокоенных родителей. Они сообщили, что их сын залез за батарею отопления и несмотря на усилия родителей не может выбраться.

Прибывшим на место происшествия спасателям удалось освободить ребенка без применения спецтехники. Мальчик не пострадал.

Как ранее сообщали Власти, в супермаркете Луцка разлили ртуть.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: ребенок, лук, ГСЧС, застрял