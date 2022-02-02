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16:25 03 Февраля 2022 Просмотров 108   КомментариевКомментарии

В Луцке ребенок застрял в батарее на кухне: доставали спасатели

Ребенок застрял в горячей батарее отопления, родителям пришлось вызывать спасателей.

Мальчик не пострадал

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Волынской области. Инцидент произошел сегодня утром, 3 февраля в 10:40.

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В службу спасения Лука поступило сообщение от обеспокоенных родителей. Они сообщили, что их сын залез за батарею отопления и несмотря на усилия родителей не может выбраться.

Прибывшие спасатели обнаружили ребенка в таком виде

Прибывшим на место происшествия спасателям удалось освободить ребенка без применения спецтехники. Мальчик не пострадал.

"Спасательная операция" увенчалась успехом

Как ранее сообщали Власти, в супермаркете Луцка разлили ртуть.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: ребенок, лук, ГСЧС, застрял
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