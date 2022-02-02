Великобритания два дня подряд поднимает истребители на перехват российских самолетов
Королевские ВВС Великобритании были вынуждены поднять свои истребители Typhoon для сопровождение российских самолетов, приблизившихся к зоне интересов Великобритании.
Об этом сообщило Sky News.
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Самолеты подняли с шотландской авиабазы Лосимут. Таже был поднят самолет-заправщик Voyager, который расположен в Оксфордшире.
«Мы подняли истребители миссии Quick Reaction Alert при поддержке заправщика Voyager из-за самолетов, которые приближаются к зоне интересов Британии. Мы не дадим никакой дополнительной информации касательно этой операции, пока она не будет завершена», – сказал спикер ВВС.
Напомним, вчера, 2 февраля, воздушные силы Великобритании заметили два российских бомбардировщика Ту-95 и два противолодочных самолета Ту-142.
В ВВС сообщили, что они регулярно перехватывают, идентифицируют и сопровождают российские самолеты, которые «проходят транзитное международное воздушное пространство в пределах зоны интересов Великобритании».
Как сообщали Власти, возле российской границы засекли два бомбардировщика США.