Конкурсная комиссия снова не утвердила руководителя САП: в чем проблема

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уже в третий раз не смогла утвердить результаты конкурса.

Главу САП не могут избрать уже 16-й месяц



Об этом сообщило “Громадське”. Снова проблема возникла из-за отсутствия некоторых членов комиссии, необходимых для кворума.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Глава комиссии Екатерина Коваль сообщила, что на заседании отсутствуют члены Андрей Гуджал, Елена Бусол и Евгений Соболь. Первый заявил, что в командировке, Бусол просто отказалась участвовать, а Соболь сначала предупреждал об опоздании.

Из-за отсутствия кворума заседание конкурсной комиссии не открыли.

Член комиссии от международных организаций Драго Кос описал ситуацию так: «Мы знаем победителя, но не хотим его объявлять».

Отметим, что заседания по сути бойкотируют представители комиссии, контролируемые Офисом президента.

Напомним, 21 декабря 2021 конкурсная комиссия по избранию руководителя САП объявила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов.

Представители международного сообщества в комиссии настаивали на определении победителя без промедлений, но этому противилась глава комиссии Екатерина Коваль Она ссылалась на с сомнительное решение ОАСК, которое отменило порядок конкурсной комиссии.

С того времени, вот уже полтора месяца комиссия не может утвердить результаты из-за отсутствия достаточного количества членов.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: Специализированная антикоррупционная прокуратура