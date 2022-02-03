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Главная » Украина » Общество
08:15 04 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Снова рекорд: в Украине за сутки почти 44 тысячи новых случаев COVID-19

За последние сутки по информации на 4 февраля в Украине подтвердили 43 778 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 174 человека.

За сутки в Украине 43 778 новых случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых инфицированных 4 381 детей и 873 медработников. Избавились от недуга 9 497 пациентов.

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С симптомами COVID-19 госпитализировали 4 328 украинцев.

Лидерами по суточной заболеваемости стали Одесская область – 4136, Львовская – 3791, Житомирская – 3310.

Как сообщали Власти, за сутки по состоянию на 3 февраля в Украине зафиксировали 39 620 новых случаев COVID-19, от болезни умерли 210 человека.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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