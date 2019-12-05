Названа единственная страна, которая заблокировала вступление Украины в КиберНАТО

Одна из стран Евросоюза выступила против присоединения Украины к центру по киберобороне НАТО.

Официальные власти Венгрии все еще не прокомментировали свою позицию по этому поводу



Об этом сообщает «Европейская Правда» со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, а также на собственные источники.

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Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру передовых технологий по киберобороне НАТО (CCDCOE).

Штаб-квартира Киберцентра НАТО базируется в Таллине. Это подразделение Альянса, которое занимается проблемами кибербезопасности стран участниц НАТО.

Украина подала заявку на вступление в это подразделение НАТО еще в августе прошлого года. Процедура одобрения украинской заявки началась в октябре и, в случае успеха, Украина стала бы членом центра уже с 1 января 2022 года.

По словам Данилова, Украина прошла все верификации для вступления в подразделение.

Однако несмотря на регулярные кибератаки на Украину и прямую угрозу исходящую от России, одна из стран Евросоюза наложила вето на вступление Украины в этот Альянс.

«Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали… Одна страна из всех входящих в этот Альянс против. Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорится, искренние?» – добавил секретарь СНБО.

Несмотря на это, правила НАТО повиляют странам-участницам вернуться к рассмотрению заявки Киева. Вполне возможно, что другие члены Альянса смогут убедить Венгрию пересмотреть свою позицию.

Отметим, что официальные власти Венгрии все еще не прокомментировали свою позицию по этому поводу.

Как ранее сообщали Власти, Венгрию предлагают исключить из ЕС.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: НАТО, Венгрия, альянск, кибер нато