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12:18 04 Февраля 2022 Просмотров 554   КомментариевКомментарии

В Киеве военный грузовик протаранил внедорожник и микроавтобус: есть пострадавшие

Утром 4 февраля в Киеве на проспекте Бажана произошло масштабное ДТП с участием военного грузовика, есть пострадавшие.

Военные проигнорировали красный сигнал светофора

Об этом сообщил Киев Оперативный. Инцидент произошел на части дороги в сторону Борисполя.

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Судя по кадрам, водитель военного грузовика проигнорировал красный сигнал светофора, что и стало причиной аварии.

По информации Обозревателя, на перекрестке автомобили начали выезжать на зеленый сигнал светофора, когда военный грузовик на скорости сначала протаранил микроавтобус, а потом легковой автомобиль Toyota.

На месте работают врачи, правоохранители и ГСЧС-ники.

В результате ДТП на этом участке дороги образовалась пробка.

Как сообщали Власти, возле села Вишневое Полтавской области маршрутка с пассажирами столкнулась с легковым автомобилем, после чего перевернулась.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, дтп
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