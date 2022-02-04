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12:30 04 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рейдерство по-Харьковски. Сеть клиник «Офтальмика» заявила о рейдерстве со стороны одного из собственников и его нового партнера Володи-Рюкзака

После отказа основной части собственников выплатить абсолютно несоразмерную компенсацию за долю Медведева в «Офтальмике» на клинику обрушился вал заказных дискредитирующих публикаций в СМИ.

Публичное обращение к своим клиентам и органам власти сеть офтальмологических клиник «Офтальмика» опубликовали на своем сайте.

По словам собственников и руководства клиники, один из соучредителей – Борис Николаевич Медведев принял решение продать свою в бизнесе. О самой сделке и ее сумме были достигнуты договоренности с остальными собственниками. Однако, сделка не состоялась. Господин Медведев, посоветовавшись со своим новым партнером – Владимиром Литвином, известным в Харькове по кличке «Вова-Рюкзак»  передумал, и решил в разы увеличить сумму сделки. Остальная часть собственников посчитала такую сумму необоснованно завышенной и участвовать в сделке отказалась. Казалось бы, вопрос решен – ищите другого покупателя на эту долю за эти деньги. Но нет….

После отказа основной части собственников выплатить абсолютно несоразмерную компенсацию за долю Медведева в «Офтальмике» на клинику обрушился вал заказных дискредитирующих публикаций в СМИ. Организована травля главного врача офтальмологической больницы #14 и различные инсинуации в виде заказных пикетов клиники и т.д.

В общем, был выбран весьма странный способ принудить партнеров к выкупу своей доли в бизнесе по желаемой цене. Все эти противоправные действия коллектив и собственники сети «Офтальмика» связывают с Владимиром Литвиным, известным общественности как «Вова-Рюкзак» – ранее осужденным и прославившимся по громкому делу тендерных закупок рюкзаков для МВД.

Сейчас коллектив «Офтальмики» заявляет о том, что никаких переговоров с вымогателями и рейдерами вести не собирается. Юридическая служба компании направила свои обращения в Офис Генерального прокурора, ГУНП в Харьковской области, УСБУ в Харьковской области с просьбой провести независимое расследование и дать надлежащую правовую оценку фактам попытки рейдерского захвата и вымогательства. Сеть клиник будет продолжать отстаивать свою репутацию в правовом поле и согласно действующему законодательству.

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