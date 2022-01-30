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14:40 04 Февраля 2022 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России считают «обреченным» трехсторонний союз Киева, Лондона и Варшавы

В РФ негативно высказались о трехстороннем союзе между Великобритании, Польши и Украины, назвав его «обреченным».

Представитель МИД РФ Мария Захарова

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в пятницу, 4 февраля, — передает ТАСС.

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По ее словам союз между Киевом, Лондоном и Варшавой не только обречен, но и «нагнетает международный милитаристский ужас» и даже может привести к расколу Европы.

«Любые альянсы против кого-то – они обречены не потому, что нам так хочется, потому что есть логика, потому что есть исторический опыт противостоять действительно в международно-правовом формате реальной агрессии, объединяться для того, чтобы не допустить или противодействовать новым вызовам и угрозам – это нормально. А создавать некие блоки, союзы, такие стайки сбивать и сбиваться в эти стайки для того, чтобы дружить против кого-то, не имея для этого оснований – ну, это, по меньшей мере, глупо, я уже не говорю о том, что это все противоречит, опять же, принятым на себя обязательствам международно-правовым», – сказала Захарова.

Захарова подчеркнула, что такие «эксперименты» не должны повторятся, а целью союза является провокация России.

Как ранее сообщали Власти, великобритания хочет создать трехсторонний союз с Украиной и Польшей.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, Польша, Великобритания, МИД РФ, захарова, трехсторонний союз
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