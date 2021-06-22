Цены на нефть впервые за много лет вернулись до уровня 2014 года

Стоимость нефти марки Brent поднялась до уровня 2014 года.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,92 (2,11%)



Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 4 февраля.

Только за последние сутки стоимость нефть марки Brent поднялась в цене почти на 4% и составила $93 за баррель.

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Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросли на $1,92 (2,11%) – до $93,03 за баррель. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,64 (1,8%) – до $91,11 за баррель.

Таким образом котировки марки Brent вернулись до уровня цен, которые в последний раз наблюдались на рынке в октябре 2014 года.

Сейчас спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет $1 в пользу Brent.

Как ранее сообщали Власти, нефть резко подорожала на фоне заседания ОПЕК+.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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