НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
16:20 04 Февраля 2022 Просмотров 44   КомментариевКомментарии

Польша начнет поставлять Украине вооружение уже на следующей неделе

Поставки вооружения в Украину Польшей начнутся уже на следующей неделе.

Ранее в Польше уже заявляли об планировании поставок вооружения в Украину на фоне возможного вторжения РФ

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, — передает ТАСС.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В Украину будет поставлено летальное оборонительное вооружение. В частности речь идет об артснарядах, минометах и гранатометах.

«Мы передаем в Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов. Передаем также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе выйдет первый транспорт за нашу восточную границу», — сказал он.

Ранее в Польше заявляли об планировании поставок вооружения в Украину на фоне возможного вторжения РФ.

Также в Польше одобрили предложение о поставках Украину переносных зенитно-ракетных комплексов «Piorun» и необходимых для него боеприпасов.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: оружие, Польша, вооружение
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
02.02.2022 12:28
Польша передаст Украине ракетные комплексы Piorun: что это такое
ТОР
31.01.2022 15:24
Польша поставит Украине средства ПВО
ТОР
08.12.2020 13:31
США рекордно нарастили поставки вооружений Украине
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Россия тайно перебросила на Донбасс танки и артиллерию

17:56  Украина

ТОП-3 производителя электронных сигарет

17:33  Украина

Чемпион мира по боксу Усик дебютировал в футболе. Видео

17:29  Украина

Путин согласился на встречу с Зеленским: но есть условие

17:16  Мир

Столтенберг назначен главой центробанка Норвегии: кто займет кресло генсека НАТО

17:08  Мир

Снова в Пекине: Путин может вторгнутся в Украину во время Олимпиады-2022, как в 2008 году в Грузию

17:07  Мир

Сбитый в Беларуси “украинский беспилотник” оказался российским

16:53  Мир

Польша начнет поставлять Украине вооружение уже на следующей неделе

16:20  Мир

«Тебе двоих мало?»: в сеть слили новую порцию развратных переписок ректора Бугрова со студентками КНУ

16:15  Украина

Юридическую компанию «Астерс» Дидковского и первую Зам НБУ Катерину Рожкову разоблачили в отмывании сотни миллионов гривен – СМИ

16:01  Украина

Цены на нефть впервые за много лет вернулись до уровня 2014 года

15:11  Мир

Подозреваемый в коррупции Кузьминых нашелся после объявления в розыск

15:00  Украина

В России считают «обреченным» трехсторонний союз Киева, Лондона и Варшавы

14:40  Мир

Китай поддержал требования по безопасности России к НАТО

14:28  Мир

Украина согласовала с Беларусью отключение от электросети

14:15  Украина

YouTube заблокировал каналы «UkrLive» и «Первый независимый»

14:03  Украина

Эксперт: Кличко рассчитывает, что киевляне оплатят его военную операцию в Донецке и Луганске

13:53  Украина

Столтенберг назначен главой центробанка Норвегии: кто займет кресло генсека НАТО

17:08 Мир

В Киеве на проспекте Бажана столкнулись четыре авто: есть пострадавшие

12:43 Украина

В Киеве военный грузовик протаранил внедорожник и микроавтобус: есть пострадавшие

12:18 Украина

Путин пожаловался Макрону на провокации Украины

09:22 Мир

Ученые заразили добровольцев и выяснили скорость распространения коронавируса в организме

23:03 Мир

В студенческих чатах университета Шевченко обсуждают развратные переписки ректора Бугрова со студентками

15:48 Украина

Дай мне в лес тихонечко уйти: о Трухине написали забавную песню

14:18 Украина

Названы восемь симптомов “Омикрона”, которые появляются в первые дни болезни

10:16 Мир

В Аргентине – массовое отравление некачественным кокаином: 17 погибших

09:26 Мир

Ляшко назвал девять областей, которые могут отправить в “красную” зону на днях

06:32 Украина

Россия может применить тактическое ядерное оружие против сил НАТО, – СМИ

00:41 Мир

Новости | NetGameSlots.com