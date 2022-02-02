Польша начнет поставлять Украине вооружение уже на следующей неделе
Поставки вооружения в Украину Польшей начнутся уже на следующей неделе.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, — передает ТАСС.
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В Украину будет поставлено летальное оборонительное вооружение. В частности речь идет об артснарядах, минометах и гранатометах.
«Мы передаем в Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов. Передаем также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе выйдет первый транспорт за нашу восточную границу», — сказал он.
Ранее в Польше заявляли об планировании поставок вооружения в Украину на фоне возможного вторжения РФ.
Также в Польше одобрили предложение о поставках Украину переносных зенитно-ракетных комплексов «Piorun» и необходимых для него боеприпасов.