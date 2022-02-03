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16:53 04 Февраля 2022 Просмотров 25   КомментариевКомментарии

Сбитый в Беларуси “украинский беспилотник” оказался российским

Сбитый Беларусью беспилотник, который якобы шпионил за военным оказался российским.

Белорусские военные заявляют, что сбитый беспилотник является

Об этом сообщает «The Insider», назвав заявления белоруской стороны неправдой и фейком.

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Как ранее сообщили Власти, в Беларуси сбили якобы украинский беспилотник, обвинив украинских военных в шпионаже. По этому поводу даже вызвали в беларусский МИД дать пояснения украинского посла Игоря Кизима.

Позже беларусский телеканал «Беларусь 1» показал видеофрагмент со сбитым беспилотником.

Сбитый Беларусью якобы украинский беспилотник

В Украине отрицают запуск БПЛА на территорию Беларуси, подметив, что показанный беларусским телевидением летательный аппарат сильно напоминает российский беспилотник «Орлан».

«Насколько известно, речь идет о беспилотниках «Орлан», которые есть только на вооружении России и Беларуси», — отметил посол Украины Игорь Кизим.

Российский "Орлан"

«Орланы» действительно есть на вооружении России и Беларуси, но БПЛА также поставляются в Казахстан, Киргизию, Мьянму и Узбекистан, но не в Украину.

Белорусские военные в свою очередь заявляют, что сбитый беспилотник является «Spectator M1″ украинского производства.

Украинский беспилотник "Spectator M1"

Но несмотря на внешнее сходства головной части, украинские беспилотники визуально отличаются от российских «Орланов» – крылья Spectator снабжены аэродинамическими законцовками-винглетами, чего нет у «Орлана».

Как ранее сообщали Власти, Беларусь обвинила Украину в шпионаже с беспилотника: все подробности скандала.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Бельгия, бпла, фейк
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