Столтенберг назначен главой центробанка Норвегии: кто займет кресло генсека НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост и станет главой центробанка Норвегии.

Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО с 2014 года



Об этом сообщает пресс-служба Центробанка Норвегии.

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Осенью 2022 года Йенс Столтенберг покинет поста генсека Североатлантического альянса и станет новым главой Центрального Банка Норвегии.

«Йенс Столтенберг сегодня назначен на пост управляющего Центральным банком Норвегии», — говорится в сообщении.

К должности главы Центрального банка Норвегии Столтенберг приступит приблизительно с 1 декабря 2022 года. До вступления в должность исполнять обязанности главы банка будет Ида Уолден Бач.

На освободившееся место генсека НАТО рассматриваются сразу несколько кандидатов, — сообщает «DPA». Новым генеральным секретарем Альянса могут стать:

бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй,

премьер-министр Нидерландов Марк Рютте,

премьер-министр Эстонии Кайя Каллас,

бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини,

президент Румынии Клаус Йоханнис.

Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО с 2014 года. Заявку на должность главы Норвежского банка он подал в декабре 2021 года.

Как ранее сообщали Власти, НАТО не будет размещать войска в Украине, – Столтенберг.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: НАТО, Норвегия, Йенс Столтенберг