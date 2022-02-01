Столтенберг назначен главой центробанка Норвегии: кто займет кресло генсека НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост и станет главой центробанка Норвегии.
Об этом сообщает пресс-служба Центробанка Норвегии.
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Осенью 2022 года Йенс Столтенберг покинет поста генсека Североатлантического альянса и станет новым главой Центрального Банка Норвегии.
«Йенс Столтенберг сегодня назначен на пост управляющего Центральным банком Норвегии», — говорится в сообщении.
К должности главы Центрального банка Норвегии Столтенберг приступит приблизительно с 1 декабря 2022 года. До вступления в должность исполнять обязанности главы банка будет Ида Уолден Бач.
На освободившееся место генсека НАТО рассматриваются сразу несколько кандидатов, — сообщает «DPA». Новым генеральным секретарем Альянса могут стать:
- бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй,
- премьер-министр Нидерландов Марк Рютте,
- премьер-министр Эстонии Кайя Каллас,
- бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини,
- президент Румынии Клаус Йоханнис.
Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО с 2014 года. Заявку на должность главы Норвежского банка он подал в декабре 2021 года.
Как ранее сообщали Власти, НАТО не будет размещать войска в Украине, – Столтенберг.