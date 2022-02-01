НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
17:08 04 Февраля 2022 Просмотров 136   КомментариевКомментарии

Столтенберг назначен главой центробанка Норвегии: кто займет кресло генсека НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг покинет свой пост и станет главой центробанка Норвегии.

Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО с 2014 года

Об этом сообщает пресс-служба Центробанка Норвегии.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Осенью 2022 года Йенс Столтенберг покинет поста генсека Североатлантического альянса и станет новым главой Центрального Банка Норвегии.

«Йенс Столтенберг сегодня назначен на пост управляющего Центральным банком Норвегии», — говорится в сообщении.

К должности главы Центрального банка Норвегии Столтенберг приступит приблизительно с 1 декабря 2022 года. До вступления в должность исполнять обязанности главы банка будет Ида Уолден Бач.

На освободившееся место генсека НАТО рассматриваются сразу несколько кандидатов, — сообщает «DPA». Новым генеральным секретарем Альянса могут стать:

  • бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй,
  • премьер-министр Нидерландов Марк Рютте,
  • премьер-министр Эстонии Кайя Каллас,
  • бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини,
  • президент Румынии Клаус Йоханнис.

Йенс Столтенберг занимал пост генсека НАТО с 2014 года. Заявку на должность главы Норвежского банка он подал в декабре 2021 года.

Как ранее сообщали Власти, НАТО не будет размещать войска в Украине, – Столтенберг.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: НАТО, Норвегия, Йенс Столтенберг
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.02.2022 07:06
В НАТО ответили на обвинения Зеленского в нагнетании паники
ТОР
25.01.2022 21:12
НАТО даст письменный ответ России на этой неделе: что в нем будет
ТОР
25.01.2022 19:38
НАТО не будет размещать войска в Украине, – Столтенберг
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Столтенберг назначен главой центробанка Норвегии: кто займет кресло генсека НАТО

17:08 Мир

В Киеве на проспекте Бажана столкнулись четыре авто: есть пострадавшие

12:43 Украина

В Киеве военный грузовик протаранил внедорожник и микроавтобус: есть пострадавшие

12:18 Украина

Путин пожаловался Макрону на провокации Украины

09:22 Мир

Ученые заразили добровольцев и выяснили скорость распространения коронавируса в организме

23:03 Мир

В студенческих чатах университета Шевченко обсуждают развратные переписки ректора Бугрова со студентками

15:48 Украина

Дай мне в лес тихонечко уйти: о Трухине написали забавную песню

14:18 Украина

Названы восемь симптомов “Омикрона”, которые появляются в первые дни болезни

10:16 Мир

В Аргентине – массовое отравление некачественным кокаином: 17 погибших

09:26 Мир

Ляшко назвал девять областей, которые могут отправить в “красную” зону на днях

06:32 Украина

Россия может применить тактическое ядерное оружие против сил НАТО, – СМИ

00:41 Мир

Новости | NetGameSlots.com