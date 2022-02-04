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17:16 04 Февраля 2022 Просмотров 148   КомментариевКомментарии

Путин согласился на встречу с Зеленским: но есть условие

Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но сначала он хочет понять, что будет в итоге встречи.

В Кремле заяваили, что ждут встречу давно

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило «РИА Новости«.

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По его словам, Кремль хотел, чтобы эта встреча состоялась еще несколько лет назад.

«Мы считаем, что она должна была состояться давно. И они должны проходить регулярно. Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предыдущих договоренностей», – заявил Песков.

Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции.

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Тэги: Владимир Зеленский, Владимир Путин
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