Путин согласился на встречу с Зеленским: но есть условие
Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но сначала он хочет понять, что будет в итоге встречи.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщило «РИА Новости«.
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По его словам, Кремль хотел, чтобы эта встреча состоялась еще несколько лет назад.
«Мы считаем, что она должна была состояться давно. И они должны проходить регулярно. Но для того, чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предыдущих договоренностей», – заявил Песков.
Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу с президентом России Владимиром Путиным в Турции.