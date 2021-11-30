В Европе выявили новый высокозаразный штамм ВИЧ

В Нидерландах обнаружен новый штамм ВИЧ, от которого инфицированные люди заболевают в два раза быстрее.

Штамм VB повреждает иммунную систему человека быстрее, чем другие.



Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно исследованию Оксфордского университета, новым штаммом под названием VB уже заразились не менее 109 человек.

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Новый штамм повреждает иммунную систему и ослабляет способность человека бороться с инфекциями и болезнями быстрее, чем другие штаммы ВИЧ. Это означает, что у тех, кто заразится этим штаммом, СПИД может развиться быстрее.

По словам ученых, клинические проявления при новом штамме VB могут появиться уже спустя девять месяцев после инфицирования. Без терапии СПИД может развиться в течение 2-3 лет.

Кроме того, исследователи называют новый штамм более вирулентным, то есть, способным к передаче.

Ранее Власти писали, что ученые из Массачусетса обнаружили второго человека в мире, который избавился от ВИЧ без лекарств или трансплантации костного мозга.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

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