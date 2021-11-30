В Европе выявили новый высокозаразный штамм ВИЧ
В Нидерландах обнаружен новый штамм ВИЧ, от которого инфицированные люди заболевают в два раза быстрее.
Об этом сообщает Daily Mail.
Согласно исследованию Оксфордского университета, новым штаммом под названием VB уже заразились не менее 109 человек.
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Новый штамм повреждает иммунную систему и ослабляет способность человека бороться с инфекциями и болезнями быстрее, чем другие штаммы ВИЧ. Это означает, что у тех, кто заразится этим штаммом, СПИД может развиться быстрее.
По словам ученых, клинические проявления при новом штамме VB могут появиться уже спустя девять месяцев после инфицирования. Без терапии СПИД может развиться в течение 2-3 лет.
Кроме того, исследователи называют новый штамм более вирулентным, то есть, способным к передаче.
Ранее Власти писали, что ученые из Массачусетса обнаружили второго человека в мире, который избавился от ВИЧ без лекарств или трансплантации костного мозга.