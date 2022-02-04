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11:15 05 Февраля 2022 0 Комментарии
Столтенберг ответил Путину и Си насчет “расширения” НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у каждой страны есть суверенное право выбирать свой путь.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил президенту России Владимиру Путину и главе Китая Си Цзиньпину.
Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.
«Речь не о расширении NATO, а об уважении к праву каждой суверенной нации выбирать свой собственный путь. НАТО никогда не принуждало ни одну страну вступать в наш Альянс. Расширение распространило свободу и демократию», – привела она слова Столтенберга.
Ранее Владимир Путин и Си Цзиньпинь подписали совместное заявление об осуждении «расширения НАТО» и агрессивных намерений в отношении России.
Как писали Власти, Пекин поддерживает требования по безопасности, которые выдвинул Москва к Западу и НАТО.
Тэги: Россия, НАТО, Китай
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