Антилидеры народа. Как Мохсум Асланов и Ровшан Тагиев подрывают азербайджанскую диаспору в Украине

В оппозиции к народу. Мохсум Асланов и Ровшан Тагиев подрывают азербайджанскую диаспору в Украине

Мохсум Асланов



Мовсум Асланов и Ровшан Тагиев — кто они и почему подрывают азербайджанскую диаспору в Украине?

Азербайджанская диаспора в Украине одна из самых многочисленных и составляет свыше 45 тысяч человек. Исторически наши государства связаны дружбой: Азербайджан открыто поддерживает территориальную целостность Украины и усиление партнерства в рамках ГУАМ. Потому проблемы азербайджанцев выходят за пределы национально-культурной диаспоры и касаются всего украинского общества.

В последние годы диаспора переживает не лучшие дни. Неуемные амбиции и превалирование личных интересов отдельных ее представителей бросают тень на всю общину, привели к расколу и разногласиям. Для объединения людей, защиты их интересов и популяризации культуры в 2019 году была создана Рада азербайджанцев Украины (РАУ). Те, для кого ее ценности и цели оказались пустым звуком, вскоре покинули ряды. Среди них — одиозный бизнесмен Ровшан Тагиев и бывший корреспондент азербайджанского телевидения Мохсум Асланов. Из чувства зависти и мести эти двое начали плести интриги, создавать фейковые «национальные ассамблеи» и, не имея на то ни полномочий, ни кредита доверия, стали выдавать собственный голос за голос всех азербайджанцев Украины. Кто они и почему подрывают диаспору изнутри?

Мохсум Асланов: псевдожурналист с алкогольной зависимостью

В прошлом был корреспондентом государственного телевидения Азербайджана AZ TV. Хотя еще тогда это сложно было назвать журналистской деятельностью. Он ходил с камерой и предлагал за 500 долларов место в эфире каждому, кто готов заплатить. А, поскольку для государственного канала это неприемлемо, выгораживал свое вымогательство родственником, который на тот момент занимал в AZ TV руководящий пост.

Лишившись должности собкора, Асланов выдвинул свою кандидатуру на внеочередных парламентских выборах Азербайджана, однако мандат так и не получил. На одном из участков он набрал лишь 18 голосов. Таково истинное отношение к Асланову на родине, и он пытается компенсировать это бурной деятельностью в Украине.

С 2013 года тут работает ООО «Бридж Продакшн», в которой Асланову принадлежит треть. Официально компания занимается производством видео-контента и рекламой, однако существует она на бумаге: ни сайта, ни контактов, ни портфолио. При этом, согласно базе YouControl, «Бридж Продакшн» отсутствует в Реестре неприбыльных учреждений и организаций. То есть, через компанию проводят деньги, выдавая их за прибыль от видеосъемок. Какую именно деятельность эта компания прикрывает, неизвестно. Но на лицо все признаки легализации «черного нала» через фиктивную фирму.

Асланов известен критикой РАУ, чьи успехи буквально не дают ему покоя. Обделенный властью, он перешел в оппозицию к собственному же народу. Составляет доносы на азербайджанских активистов. Долгие годы в свои интриги он вовлекает бизнесмена с криминальным прошлым Ровшана Тагиева. При этом сам Асланов предпочитает оставаться в тени: для подрыва диаспоры он использует Тагиева, который в силу ограниченных интеллектуальных способностей, не может это осознать.

Впрочем, широкая публика несколько раз все же слышала об Асланове. Ее вниманию он предстал в своем истинном морально-этическом облике. Он дважды привлекался к административной ответственности, в том числе за вождение в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения. А в 2017 году в Харькове его вместе с Тагиевым вышвырнули из пивной: гости были в неадекватном состоянии. Так что, проблемы Асланова с алкоголем носят системный характер и представляют общественную угрозу: сесть пьяным за руль ни для него самого, ни для Тагиева не проблема.

Ровшан Тагиев: самозванец и политический приспособленец

Тагиев в отличие от Асланова, которому хватает ума не светиться, персона публичная. Ему принадлежит несколько небольших бизнесов и целый ряд общественных организаций. Ассамблея национальностей Украины, Ассамблея диаспоры мира в США, Украинская ассамблея наций и др. В каждой он или основатель, или президент.

Издание Politeka, проанализировав их деятельность, пришло к выводу: организации по большей части фиктивные. «Единственная задача этих структур — предоставлять Тагиеву некий официальный статус для решения собственных материальных вопросов и служить витриной для поиска спонсоров и кредиторов», — говорится в материале.

Тагиев называет себя «лидером азербайджанской общины», хотя не имеет отношения ни к одному объединению, которое признает диаспора. Проще говоря, Тагиев — самозванец и мастер пускать пыль в глаза. Например, он часто «козыряет» именами первых лиц Азербайджана и руководителей азербайджанского посольства, будучи при этом обычным аферистом. Хвастаясь связями и селфи с известными политиками и артистами (которые с Тагиевым даже не знакомы), он набивает себе цену, чтобы… получить больше денег.

«Многие состоятельные люди, к которым в различное время Тагиев обращался за получением помощи, отмечают, что их общение обычно начиналось с обсуждения глобальных тем и не менее глобальных возможностей, а заканчивалось банальными просьбами дать денег взаймы. Как правило, эти деньги не возвращаются под предлогом каких-то непредвиденных обстоятельств, и кредитор остается ни с чем», — писал Антикор.

Как и у Асланова, у Тагиева проблемы с алкоголем, честью и законом. В разное время он фигурировал как минимум в 6 производствах, по которым ему официально предъявлялись финансовые и имущественные претензии. В том числе со стороны бывших партнеров и земляков.

Будучи политическим приспособленцем, Тагиев часто «меняет тапки» на ходу. Так, в 2012 году он был социалистом — безуспешно баллотировался в Верховную Раду от СПУ. В 2013 и 2014 годах он сначала поддерживал Януковича, а когда стало ясно, что диктаторскому режиму конец, называл себя ярым сторонником революции. С началом боевых действий на Донбассе Тагиев попытался «примазаться» к волонтерам: ездил на передачу помощи военным, на которую сам он не потратит ни копейки. Двумя годами спустя его фамилия фигурировала в уголовном деле о финансировании террористических организаций «Л/ДНР».

После того, как Тагиева с позором выгнали из РАУ, он примкнул к Асланову, с которым имеет общие «ценности» и взгляды. Пытаясь отвоевать доверие, они дискредитируют своих же соотечественников, подрывают единство диаспоры. Об их интригах хорошо известно в Баку, а в Киеве все меньше людей готовы жать им руки. Но даже их незначительного влияния достаточно, чтобы бросать тень на всю азербайджанскую диаспору. Остается лишь один вопрос, в чьих интересах они это делают?

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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