Мужчина бросил молоток в окно Верховной Рады: его задержали

В Киеве 27-летний мужчина бросил молоток в окно Верховной Рады и пытался скрыться.

Злоумышленник заранее готовился к преступлению



Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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По информации правоохранителей, злоумышленника оперативно задержали полицейские после того, какон бросл молотокипля скрыья.

Личность подозреваемого установили. им оказался 27-летний житель Львова. Мужчину задержали и передали следователям.

Известно, что он заранее готовился к совершению преступления.

В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

С задержанным общаются следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщали Власти, в Запорожье мужчина в состоянии алкогольного опьянения забросил гранату на один из балконов многоквартирного дома.

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