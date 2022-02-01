Мужчина бросил молоток в окно Верховной Рады: его задержали
В Киеве 27-летний мужчина бросил молоток в окно Верховной Рады и пытался скрыться.
Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
По информации правоохранителей, злоумышленника оперативно задержали полицейские после того, какон бросл молотокипля скрыья.
Личность подозреваемого установили. им оказался 27-летний житель Львова. Мужчину задержали и передали следователям.
Известно, что он заранее готовился к совершению преступления.
В полиции открыли производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.
С задержанным общаются следователи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщали Власти, в Запорожье мужчина в состоянии алкогольного опьянения забросил гранату на один из балконов многоквартирного дома.