Из-за антиковидного протеста дальнобойщиков в столице Канады ввели чрезвычайное положение

Мэр Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайного положения в городе из-за протестов против новых коронавирусных ограничений.

Дальнобойщики вместе с другими протестующими заняла центр Оттавы.



Об этом сообщает Reuters.

Протесты начались в Оттаве 23 января, когда колонна водителей-дальнобойщиков выехала из Ванкувера в столицу Канады, протестуя против обязательной вакцинации при пересечении границы США.

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Дальнобойщики вместе с другими протестующими заняла центр Оттавы. Акция получила название «Конвой за свободу».

Протестующие потребовали отменить карантин для невакцинированных водителей, а затем выступили за отмену всех карантинных ограничений в Канаде.

В мэрии заявили, что демонстрации создают угрозу безопасности жителей города.

«Введение режима ЧП показывает всю серьезность возникшей угрозы. На кону – безопасность горожан, которой угрожают продолжающиеся демонстрации. Также режим ЧП подчеркивает необходимость помощи со стороны других властных структур», – говорится в заявлении.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с критикой протестующих и затем в целях безопасности покинул резиденцию вместе с семьей.

Ранее Власти писали, что в канадской провинции Манитоба автомобиль въехал в толпу протестующих против карантинных ограничений дальнобойщиков, четыре человека получили травмы.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Канада, протесты, карантин