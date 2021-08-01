НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
08:58 07 Февраля 2022 Просмотров 82   КомментариевКомментарии

Из-за антиковидного протеста дальнобойщиков в столице Канады ввели чрезвычайное положение

Мэр Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайного положения в городе из-за протестов против новых коронавирусных ограничений.

Дальнобойщики вместе с другими протестующими заняла центр Оттавы.

Об этом сообщает Reuters.

Протесты начались в Оттаве 23 января, когда колонна водителей-дальнобойщиков выехала из Ванкувера в столицу Канады, протестуя против обязательной вакцинации при пересечении границы США.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Дальнобойщики вместе с другими протестующими заняла центр Оттавы. Акция получила название «Конвой за свободу».

Протестующие потребовали отменить карантин для невакцинированных водителей, а затем выступили за отмену всех карантинных ограничений в Канаде.

В мэрии заявили, что демонстрации создают угрозу безопасности жителей города.

«Введение режима ЧП показывает всю серьезность возникшей угрозы. На кону – безопасность горожан, которой угрожают продолжающиеся демонстрации. Также режим ЧП подчеркивает необходимость помощи со стороны других властных структур», – говорится в заявлении.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с критикой протестующих и затем в целях безопасности покинул резиденцию вместе с семьей.

Ранее Власти писали, что в канадской провинции Манитоба автомобиль въехал в толпу протестующих против карантинных ограничений дальнобойщиков, четыре человека получили травмы.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Канада, протесты, карантин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
01.08.2021 09:37
Суд в Берлине запретил антикарантинные протесты
ТОР
15.03.2021 00:29
В Германии полицейские разогнали антикарантинные протесты
ТОР
19.04.2020 11:27
Американцы вышли на улицы, требуя отмены карантина
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Лукашенко назвал Зеленского “безголовым”

06:16 Мир

Дефекты мозга, как у больных Альцгеймера: ученые обнаружили аномалию у переболевших COVID-19

22:17 Мир

В Николаевской области смертельное ДТП: пострадали дети

16:19 Украина

В Марокко ребенок, которого четыре дня пытались вытащить из 32-метрового колодца, умер

13:18 Мир

Китайскую фигуристку затравили в Сети за неудачный дебют на Олимпиаде

11:09 Мир

Марин Ле Пен обещает, что Франция выйдет из НАТО

10:09 Мир

Ученые выяснили, какие цвета предпочитают комары

21:56 Мир

Влетел в рекламный щит: в Донецкой области в ДТП погиб мужчина

17:30 Украина

Россия захватит Украину с помощью пророссийски настроенных украинцев, — Bild

14:31 0

Рисунок Дюрера, купленный на распродаже за 30 долларов, оценили в 10 миллионов

12:11 Мир

Антилидеры народа. Как Мохсум Асланов и Ровшан Тагиев подрывают азербайджанскую диаспору в Украине

12:09 Украина

Новости | NetGameSlots.com