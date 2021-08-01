Из-за антиковидного протеста дальнобойщиков в столице Канады ввели чрезвычайное положение
Мэр Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайного положения в городе из-за протестов против новых коронавирусных ограничений.
Об этом сообщает Reuters.
Протесты начались в Оттаве 23 января, когда колонна водителей-дальнобойщиков выехала из Ванкувера в столицу Канады, протестуя против обязательной вакцинации при пересечении границы США.
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Дальнобойщики вместе с другими протестующими заняла центр Оттавы. Акция получила название «Конвой за свободу».
Протестующие потребовали отменить карантин для невакцинированных водителей, а затем выступили за отмену всех карантинных ограничений в Канаде.
В мэрии заявили, что демонстрации создают угрозу безопасности жителей города.
«Введение режима ЧП показывает всю серьезность возникшей угрозы. На кону – безопасность горожан, которой угрожают продолжающиеся демонстрации. Также режим ЧП подчеркивает необходимость помощи со стороны других властных структур», – говорится в заявлении.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил с критикой протестующих и затем в целях безопасности покинул резиденцию вместе с семьей.
Ранее Власти писали, что в канадской провинции Манитоба автомобиль въехал в толпу протестующих против карантинных ограничений дальнобойщиков, четыре человека получили травмы.